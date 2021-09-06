支付新選擇 中秋返鄉用Apple Pay買火車票秒付款超方便
疫情警戒降級，加上中秋連假即將來臨，許多民眾都準備迎接睽違已久的出遊、返鄉之旅。為了持續提升旅客購票付款之便利性、建構友善多元電子支付交易環境，臺鐵局宣布自9月7日起，於「台鐵e訂通」行動App開放民眾透過行動裝置以Apple Pay購票的服務，只要通過支付驗證後即快速完成付款手續，省去輸入信用卡號的時間及步驟。
另外，臺鐵局也同步針對新會員制推出會員優化消費的回饋機制，會員購買可累積點數項目金額達50元（含）以上，每50元換算點數1點，會員點數每2點可折抵消費金額1元，每一品項至多可折抵單價30%，原本僅開放於車票售票窗口使用點數折抵對號列車車票。自9月7日起同步開放「會員點數線上折抵」，於臺鐵局官網及「台鐵e訂通」皆可使用，可折抵的商品更多元，讓會員能夠更彈性使用點數進行消費。
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