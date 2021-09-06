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500案內所／台南「糯夫米糕」1日快閃台北　預購免排隊

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
台南糯夫米糕9月12日，快閃500案內所。圖／糯夫米糕提供
台南糯夫米糕9月12日，快閃500案內所。圖／糯夫米糕提供

繼創造實體對話的「500談」、策展式音樂市集「500趴」及透過實作體驗職人精神的「500fu」後，《500輯》將於9月10日起，在台北士林推出期間限定的概念快閃店「500案內所」。除了匯聚藝文活動、音樂表演之外，還有「白水豆花」、「糯夫米糕」等知名打卡小吃快閃進駐。為免去大家排隊之苦，自即刻起，台南「糯夫米糕」也搶先開放搶先預購，讓粉絲當天現到現取，省去排隊的煩惱，更能輕鬆享受活動時光。

來自台南府城的人氣排隊小吃「糯夫米糕」，以古早純樸的滋味擄獲眾多粉絲的心，乃是近年旅遊台南必吃的超高人氣小吃。而自從疫情爆發後，糯夫米糕就暫停營業，僅推出冷凍相關食品，如今疫情後首度復出，就獻給「500案內所」，9月12日當天，糯夫米糕現身「500案內所」，舉行限時1日快閃，讓北台灣的粉絲也能享受芬芳軟糯的米糕滋味，早上11點開賣，數量有限，售完為止。

自即日起，500輯也推出糯夫米糕預購方案，需先上網預購，再於當日付現金取貨：

「吃飽喝足套餐」內含糯夫米糕1碗以及500輯插畫啤酒1支（蜂蜜／蜂蜜茂谷柑，2擇1），每套250元

吃飽喝足套餐購買連結：https://a.udn.com/forums/forum/319/index.html

「打包帶走套餐」包含糯夫米糕1碗與500輯插畫托特包1只（小高潮色計事務所／倪瑞宏，2款擇1），每套500元

打包帶走套餐預購連結：https://a.udn.com/forums/forum/320/index.html

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：2021年9月10日～11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

糯夫米糕將於9月12日快閃現身500案內所，並於即日起推出預購方案。
糯夫米糕將於9月12日快閃現身500案內所，並於即日起推出預購方案。

快閃 套餐 小吃

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