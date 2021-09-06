補班小確幸！酒杯之王RIEDEL單日限定8折優惠

一直想買奧地利RIEDEL酒杯，卻捨不得下手？現在機會來了。因應9月11日全國補班、補課日的到來，奧地利水晶杯領導品牌RIEDEL代理商星坊酒業，特別在位於台北市大安區的旗艦店，提供9月11日單日限定部分品項8折優惠，讓上班族們在補班之際還能擁有一份小確幸。

擁有「酒杯之王」名號的奧地利水晶杯領導品牌RIEDEL，今年欣逢品牌創立第265週年，自第九代傳人Claus J. Riedel開始研究葡萄酒產區、品種和酒杯的關係。

RIEDEL的第十代傳人Georg Riedel，不僅是製杯師，更是設計師。在他漫長職業生涯中，研發了許多具有功能性的杯款，每一個杯子都是為了加強品飲體驗樂趣，經過專門的研發設計而產生。

Georg Riedel堅信這些具有香氣的飲品所展現的芳香特色，都能經過杯子形狀設計的微調後，而產生出不同的增強效果；而通過葡萄汁發酵之後所產生的葡萄酒亦然，每個葡萄品種的DNA都具有自己獨特的風味，因此透過酒杯杯身的尺寸、形狀與杯緣口徑的微調，將能呈現各品種獨特的芳香味道特色，並且能進一步強調不同的風味細節。

此8折活動限部分指定品項，活動內容詳情，以星坊旗艦店FB粉絲團發佈內容為準。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康