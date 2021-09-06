蝦皮購物「9.9超級購物節」優惠5重送 iPhone 12 Pro 1.6萬有找

蝦皮購物「9.9超級購物節」活動即將進入最後高潮，不僅準備總價值超過百萬元的「超級豪禮免費送」替消費者增添購物樂趣，9月9日當日加碼每人6張最低0元免運券、眾多夯品接力下殺1元起、商城8.5折券等，並祭出刷卡最高回饋20%的強勁優惠，全面照顧消費者的食衣住行。

活動期間除了百大品牌夯品接力下殺1元起，不可錯過的熱門高單價商品還包括iPhone 12 Pro也獻上4.7折誠意必搶價15,999元、Dyson V11 Fluffy+吸塵器可換電池款優惠價6.3折、宅家必備的Roborock S6 MaxV石頭掃地機器人4折破盤價9,999元、Switch電力加強版加健身環組合則祭出9,000元有找的超殺優惠。手速不夠快也別擔心，蝦皮購物加碼攜手全台最大線上租車平台gogoout打造免費奢華出行方案，9月9日當日下單不限金額就抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費1日開。