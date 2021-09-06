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蝦皮購物「9.9超級購物節」優惠5重送 iPhone 12 Pro 1.6萬有找
蝦皮購物「9.9超級購物節」活動即將進入最後高潮，不僅準備總價值超過百萬元的「超級豪禮免費送」替消費者增添購物樂趣，9月9日當日加碼每人6張最低0元免運券、眾多夯品接力下殺1元起、商城8.5折券等，並祭出刷卡最高回饋20%的強勁優惠，全面照顧消費者的食衣住行。
活動期間除了百大品牌夯品接力下殺1元起，不可錯過的熱門高單價商品還包括iPhone 12 Pro也獻上4.7折誠意必搶價15,999元、Dyson V11 Fluffy+吸塵器可換電池款優惠價6.3折、宅家必備的Roborock S6 MaxV石頭掃地機器人4折破盤價9,999元、Switch電力加強版加健身環組合則祭出9,000元有找的超殺優惠。手速不夠快也別擔心，蝦皮購物加碼攜手全台最大線上租車平台gogoout打造免費奢華出行方案，9月9日當日下單不限金額就抽百萬超跑瑪莎拉蒂、保時捷免費1日開。
而9月9日當天蝦皮購物更祭出多重優惠，包括人人都有的6張免運券，當天買好買滿不用怕，9月9日前預領免運券，蝦皮購物再送蝦幣100%回饋神券，最高回饋100蝦幣。另外還有當日0～2時限定使用的商城8.5折神券每人1張，最高折抵2,000元，買高單價3C用品、家電最划算。當日0時起還有加碼迷客夏、貢茶、圓石禪飲、teabar飲品最低9元開搶。當天指定時段不限金額下單再登記，還可抽價值39,900元的MacBook Pro；選擇4大超商取件並順利完成訂單，依照下單時間順序還有機會獲得超商限量人氣飲品。而精打細算的消費者，也別忘了使用23家指定銀行合作推出的刷卡優惠，最高回饋20%。
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