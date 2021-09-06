要搶要快！英國皇室御用貝瑞萃選中秋禮盒限量獨獻台灣

英國皇室御用品牌貝瑞兄弟與洛德（Berry Bros & Rudd，BB&R），連續3年專為台灣推出全球獨家禮盒。整體設計由倫敦總部操刀設計，今年中秋首度使用代表歐洲皇室的英倫藍色調，映上皎潔月光與夜空星辰，展現貴族之選的高貴與優雅，也希望以色彩學中藍色所代表的平靜與希望，傳達潔淨、純粹的祝福。

限量1200組的「貝瑞萃選蘇格蘭威士忌中秋禮盒（BB&R Classic Range）」選用輕盈馥郁的暢銷酒款——蘇格蘭最著名的斯貝賽產區威士忌，量身打造特殊Batch#2的全新版本。與之前的批次有所不同的是，此版本的威士忌富含花草芬芳及優雅的奶油香氣，淡雅、充滿果香的圓潤口感，帶有花香及蜂蜜般的豐富層次，猶如細心呵護的庭院芬芳，平衡而細緻的質地具備細細品嚐的深度風味。

禮盒中最讓追隨者期待的驚喜組合，是一只叱吒蘇格蘭威士忌酒壇逾40年的品牌傳承總監Ronnie Cox，也愛用的杯款之一——凱恩杯，建議使用此款酒杯品飲，更能感受威士忌中多樣的風味呈現；低底座的設計，在搭餐時使用也比較不容易傾倒，更加輕鬆自如。 貝瑞兄弟與洛德（BB&R）品牌傳承總監Ronnie Cox。圖／嘉馥貿易提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。 獨立裝瓶之王貝瑞兄弟與洛德位於倫敦的總部。圖／摘自Berry Bros & Rudd官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康