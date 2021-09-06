中秋禮盒有創意 燙金箔月亮、提包造型超吸睛
中秋節將至，今年因為疫情，各店家紛紛推出慶祝活動與年節禮盒，鼓勵民眾以送禮代替群聚慶祝。「黑沃咖啡」推出「親愛的，月亮變得不一樣了」浸泡式咖啡禮盒，燙金箔月亮的外觀設計，跳脫傳統的浪漫禮盒；台中有飯店推出提包造型的中秋禮盒，相當吸睛。
一般市售中秋禮盒以糕餅、鳳梨酥為主，黑沃咖啡以浸泡式咖啡做為禮盒，底盒選用黑鑽卡紙，封套有著鏤空圓孔，可窺見內盒燙金箔月亮，就像於浩瀚宇宙中嶄露光輝；右側月亮從圓形漸變成方形，更是以跳脫刻板的形式象徵月的盈虧，凸顯了禮盒的獨特創意。
黑沃咖啡表示，浸泡咖啡包的設計也別具巧思，若將四款不同風味的咖啡拼湊起來，會得到一個完整的「圓月」。黑沃咖啡更開發獨家會員APP系統，只要加入會員即可免費獲得「黑沃精品咖啡」1杯，全台皆可兌換，數量有限，換完為止。
台中裕元花園酒店今年中秋禮盒相當時尚，橘色的提包造型，內裝廣式月餅，造型相當吸睛，一推出就大受好評。台中長榮桂冠酒店則推出6款月餅禮盒，除有經典的蛋黃酥和綠豆凸之外，也有3款新品巧克力磚，搶攻高端送禮及年輕族群商機。
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