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限時28天！肯德基蛋撻「買3張券送4顆、買10盒享8折」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
肯德基推出蛋撻熟客券限時優惠，可享買1張送1顆、買3張送4顆的優惠。圖／肯德基提供
肯德基推出蛋撻熟客券限時優惠，可享買1張送1顆、買3張送4顆的優惠。圖／肯德基提供

中秋佳節將至，肯德基自9月7日起，限時28天推出「中秋蛋撻熟客優惠」，凡在門市、官網訂餐，可享蛋撻熟客券買1張多送1顆蛋撻、買3張送4顆蛋撻的限時優惠。另外PK雙饗卡APP也同步推出「蛋撻PK隨饗券」，一次購買10盒可享8折優惠，堪稱是今年肯德基蛋撻的最強優惠。

肯德基所推出的「蛋撻熟客券」，每張均可兌換3盒原味蛋撻，售價495元，並可加價升級其他口味。2020年時，肯德基也將蛋撻熟客券改為電子型態，並開放線上訂餐兌換。9月7日至10月4日期間，凡於肯德基餐廳、肯德基官網訂餐購買1張電子蛋撻熟客卡，就送1張「原味蛋撻單顆兌換券」；購買3張電子蛋撻熟客卡，則可加贈「4張原味蛋撻單顆兌換券」。以購買3張蛋撻熟客券並加贈4顆為例，共可兌換58顆原味蛋撻，平均每顆25.6元，更顯優惠。

此外，肯德基繼於PK雙饗卡推出炸雞桶餐、XL Combo套餐的PK隨饗券後，也推出全新的「蛋撻PK隨享券」，活動期間內，會員一次購買10盒蛋撻的PK隨饗券，即可享約8折優惠，原價1,850元，優惠價1,485元。除了可以分次自由跨店兌換外，也可轉贈給其他朋友，共同分享肯德基蛋撻的香甜滋味。

肯德基 中秋 套餐

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