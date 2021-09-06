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「99購物節」愛買量販Switch限量8.8折 家樂福天天搶99元券
電商下半年度購物節一波接一波，搶在五倍券發行前，量販通路也跟上「99購物節」先推一波折扣好康，為中秋連假做好烤肉、在家玩樂的準備。
愛買量販「99購物節」線上線下齊推優惠吸客，愛買線上購物蝦皮商城平台即日起至9月9日瘋狂祭出「Switch限量8.8折立省1,200元」、9月7日至9月9日限時3天「大小家電限時3天全館任您挑8.9折」，和「民生暢銷品單日下殺5.5折起」，包括GOO.N大王日本境內版褲型尿布、舒潔迪士尼衛生紙、ARIEL 3D抗菌洗衣膠囊系列、老實農場檸檬冰角，都可以把握機會搶購囤貨。而全台15家分店實體通路則是從9月8日至9月22日期間推出「超過百款的買1送1、第2件5折」，超過110款冷凍食品、烹調醬料、耐熱袋、洗面乳、牙膏等日常必備生活用品，讓民眾在賣場也可以同步享優惠。
家樂福自即日起至9月10日則是在線上購物推出「99購物節」，天天搶99元券（消費滿99元現折99元），以及599元免運劵（限一般購物車，每人限領1次），還有領券滿額最高折5%，數量有限送完為止，指定銀行支付再享刷卡金、折價券、LINE POINTS回饋。即日起至9月7日線上購物更獨家推出指定商品第2件免費、第2件5折、現折、贈點優惠，日用補貨就趁現在。
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