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北藝中心打造線上劇場 臺北兒童藝術節14檔節目精彩放送

聯合新聞網 / 聯合數位文創
北藝中心線上劇場即日起限時開放觀看。圖為「搖滾兒歌｜呼叫！夏天戰隊」。圖／臺北表演藝術中心提供
北藝中心線上劇場即日起限時開放觀看。圖為「搖滾兒歌｜呼叫！夏天戰隊」。圖／臺北表演藝術中心提供

首次全線上演出的第廿二屆臺北兒童藝術節，特別在LINE TV藝文表演館打造線上劇場，即日起至十一月，推出限時三個月、十四檔的親子節目，讓大小朋友課後在家就能欣賞演出，開拓想像力和創造力，也能增加親子的交流互動。

本次一共上限一檔售票及十三檔免費節目，包含音樂劇、偶戲、京劇、芭蕾、說故事，包含無獨有偶工作室劇團重新改編的經典偶戲《快樂王子》線上版系列節目、偶偶偶劇團改編自墨西哥傳統民間故事《野狼、兔子、Amigo》、音樂劇團「躍演」的《一起園遊會Let’s Play!・樂園版》、劇場編導吳彥霆與音樂創作者徐啟洋合作打造《搖滾兒歌｜呼叫！夏天戰隊》、C MUSICAL特別創作《Wash your Hands-給孩子的洗手舞》、即興劇的新生一號劇團的《超即英雄大進擊》、喜歡芭蕾的朋友《跟著芭蕾去旅行》是最佳選項，集結台北首督芭蕾舞團的精華舞碼，展開一場風格殊異的芭蕾饗宴。

以及今年特別為小朋友量身打造的說故事系列「你沒聽過的故事」，一共十四部經典親子節目，限時開放訂閱及觀看，邀請有興趣的家長及孩子一起透過北藝中心規劃的優質節目，共享家庭美好時光。

北藝中心讓大小朋友課後在家就能欣賞演出，圖為「一起園遊會Let’s_Play!」。圖／臺北表演藝術中心提供
北藝中心讓大小朋友課後在家就能欣賞演出，圖為「一起園遊會Let’s_Play!」。圖／臺北表演藝術中心提供

臺北兒童藝術節今年特別在LINE TV藝文表演館規劃「線上劇場」，推出多部跨越年齡的多元節目，讓大小朋友在家就能觀賞演出，近距離享受各種藝術體驗；也希望透過藝術，增加親子互動，讓爸爸媽媽陪著小孩一起發掘更多生活的趣味，歡迎上LINE TV數位劇場觀看。

劇場 親子 LINE

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