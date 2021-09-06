布丁可以打開倒出來！統一布丁icash2.0超擬真必收藏

許多民眾從小吃到大的經典味道「統一布丁」，現在也變身icash2.0啦！不僅等比例縮小成超可愛的吊飾尺寸，造型更是超擬真，可愛度破表。感應區域藏在蓋子上，最有趣的是，布丁蓋子還能打開，內含的仿真布丁本體真的可以倒出來，好用又好玩，非常值得收藏。

全新造型的統一布丁icash2.0將於9月8日0時起於7-ELEVEN門市開賣，網購販售則於9月8日早上10時起於博客來、7-ELEVEN線上購物中心同步開賣，建議售價350元，限量30,000個。