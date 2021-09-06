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「Apple Pay」及「會員點數折抵」也能買台鐵車票

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
台鐵局為建構友善多元電子支付交易環境，提升旅客購票付款便利性，從110年9月7日起，在「台鐵e訂通」行動App開放Apple Pay購票服務。本報資料照片
台鐵局為建構友善多元電子支付交易環境，提升旅客購票付款便利性，從110年9月7日起，在「台鐵e訂通」行動App開放Apple Pay購票服務。本報資料照片

台鐵局為建構友善多元電子支付交易環境，提升旅客購票付款便利性，從110年9月7日起，在「台鐵e訂通」行動App開放Apple Pay購票服務。旅客可透過行動裝置於「台鐵e訂通」以Apple Pay進行付款，通過驗證後即完成付款手續，省去輸入信用卡號的時間及步驟。

台鐵局表示，新會員制推出會員優化消費的回饋機制，會員購買可累積點數項目金額達50元(含)以上，每50元換算點數1點，會員點數每2點可折抵消費金額1元，每一品項至多可折抵單價30%，原僅開放於車票售票窗口使用點數折抵對號列車車票。

台鐵局說，為有效提升會員點數使用的便利性，自110年9月7日起同步開放「會員點數線上折抵」，於台鐵局官網及「台鐵e訂通」皆可使用。

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