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今年最文青！貓美術館 x 朱銘 限量「貓太極禮盒」募資「倒數一週」

聯合新聞網 / 聯合數位文創
「貓‧美術館CATART by Shu Yamamoto」系列首度實體公仔化。圖/聯合數位文創提供
「貓‧美術館CATART by Shu Yamamoto」系列首度實體公仔化。圖/聯合數位文創提供

貓咪宇宙掀起炫風的「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔企劃，自六月上線以來陸續推出全六款「貓・美術館CATART」名畫立體化公仔、藝術家山本修先生22張全新創作「塔羅卡牌組」、曬貓公仔必備「遛貓小背包」，皆受到廣大藝術迷與貓奴的熱烈喜愛。

研發團隊為了回應粉絲的熱情，於8/23限量推出台日聯名「貓太極 x 朱銘-台灣限定禮盒」，上線首日即熱銷突破100份！藝術家朱銘的當代雕塑經典「太極系列」，在日本藝術家山本修先生筆下喵化成為「黑袍款貓太極大師公仔」，公仔背後更特別刻上「貓太極」的限定圖案。禮盒內含《貓太極-單貓下勢》雕塑造型擴香石、黑袍款貓太極公仔及背景立體紙卡，只要同時購買「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔跟台灣限定聯名禮盒，就有機會同時蒐藏《貓太極-單貓下勢》系列中的黑、白衣款貓大師公仔，各位貓奴搜集控們絕對不能錯過！

「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔企劃，在嘖嘖募資平台上已累積突破400萬新台幣，為了造福貓主子們，在募資結束當天，品牌方即會捐獻最終募資金額的3%給「貓咪也瘋狂公益協會」，救援浪貓、打造貓咪慈善醫院與農場。貓奴們快把握募資的「最後一週」，手刀收編蒐藏，一同「買貓公仔做公益，讓貓咪也瘋狂」吧！

詳情請上【貓．美術館 CAT ART by Shu Yamamoto × 公仔盒玩】募資頁面查詢。

美術館 貓咪 藝術家

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