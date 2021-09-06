沒疫苗打如何防疫？向黑死病盛行時的瘟疫醫生學習

全球疫情肆虐是否也讓你想到中世紀黑死病盛行，短短四年內，巴黎與佛羅倫斯的人口少了一半，奪走了歐洲2700萬人的生命，當時的醫生沒有疫苗的醫生如何防疫？1619年，一位法國醫生Charles de Lorme發明了全世界第一件防護衣和防護面罩，成為瘟疫醫生們的常見打扮。

瘟疫醫生的防護衣和面罩，長長的鳥喙內含有芳香的草藥或香料，以免吸入不潔淨的空氣。圖／有.設計uDesign提供

防護衣由頭蓋到腳，手上帶著一根棍子，拿來挑開患者的衣物。而防護面罩類似鳥頭的面具，醫生會在鳥嘴的喙部填入龍延香、丁香、迷迭香、樟腦等香草植物。吸入的每一口空氣都經過植物過濾，避免吸入來自黑死病的空氣，並阻擋來自屍體的異味。當時還會在街道上鋪滿具有殺菌力的芳香植物，利用馬車經過或腳碾壓植物，供街道殺菌及除臭。瘟疫蔓延時，在香水工廠工作的人、植物園園丁，因為時常接觸由芳香植物裡面獲取天然精油的香水，感染率相對低，植物芳香療法也因此在歐洲開始實行。

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