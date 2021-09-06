【活動報名】500案內所／500fu職人體驗坊：跟著人氣Bartender劉欣蓓　三杯微醺特調一次上手

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

隨著夜生活的潮流逐漸成熟，品飲也從單純追求微醺，進化為生活風格的自我展現。500案內所的「500fu職人體驗坊」將在9月19日邀請明星級調酒師劉欣蓓的教學，每位報名者不僅可以現學、現調經典或創意系列，還能品嘗3款特製調酒，活動結束後還可帶回一組器具禮袋，讓你此後在家也能成為自己的創意Bartender！

劉欣蓓不只曾在世界50新發現酒吧（50 BEST Discovery）衣櫥餐酒（Closet）擔任吧台經理，並曾獲2019年Campari國際調酒大賽台灣區第三名、2021年World Class調酒大賽雙項第一與Top 5，其自創品牌unDer lab今年四月並曾與國立史博館合作將畫家常玉的畫作與生平化為三組Tasting Menu，帶來揉合藝術與風味的奇妙體驗。

三款微醺特調都將搭配特製小食，透過food pairing，讓食飲滋味體驗更上層樓。圖 / unDer lab提供

體驗內容：

本次體驗坊的三款微醺特調為「自然醒系列」，將分別以杏桃、紅心芭樂與昆布為風味主軸。第一杯是以桃子帶來夏日的涼風聯想，再以杜松子的木質勾兌出琴酒的淡雅，讓辛香與花果香聯手出擊；紅心芭樂為主軸的特調，則加入無花果、鼠尾草、月桂葉，是一次草本的奏鳴曲、層次多變；第三杯特調則以昆布為鮮味的主軸，疊加上胡椒的辛、煎茶的柔，讓香氣細膩綿密展開。三款微醺特調都將搭配特製小食，透過food pairing，讓食飲滋味體驗，更上層樓。

活動將在9月19日（日）舉辦，並分兩個不同場次採小班制教學，已可由9月6日至18日起報名預約，報名連結：https://a.udn.com/forums/forum/311/index.html。

「自然醒」系列、也是本次微醺特調第一款，是以桃子帶來夏日的涼風聯想，再以杜松子的木質勾兌出琴酒的淡雅，讓辛香與花果香聯手出擊。圖 / unDer lab提供

關於500案內所 /

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

本次擔任職人的調酒師劉欣蓓，曾獲2021年World Class調酒大賽雙項第一與Top 5，並創立unDer lab。圖 / unDer lab提供

【500fu／跟著人氣調酒師劉欣蓓體驗／報名資訊】

● 活動時間：9.19（日）13:30-14:30、15:30-16:30（共兩場次）

● 報名時間：9.6-9.18

● 活動地點：500案內所（台北市士林區福林路203號）

● 報名費用：1200元（含調酒三款＋調酒器具禮袋乙組）

● 採小班制開課，名額有限，報名從速，點此立即報名

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊

時間：2021年9月10日～11月14日；每日11:00-17:00

地址：台北市士林區福林路203號

備註：主辦單位保留隨時修改、變更或中止活動辦法的自主權，若有其他未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋。若有任何問題，可至500輯粉絲專頁詢問，我們將盡速為您解答。