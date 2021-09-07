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輔大根本日料天堂！拉麵、壽司、丼飯、蛋包飯都在學校附近 大學畢業直接胖一圈

聯合新聞網 / MENU美食誌

鄰近捷運輔大站跟丹鳳站的輔仁大學周邊竟有那麼多美食！開學季不用愁，就用美食交朋友吧！

有朝一日

中正路514巷53弄2號2樓

美好的一天從早餐開始！環境舒適、裝潢復古的早餐店！販售漢堡、三明治、沙拉，居然還有魯肉飯！必吃經典橘老北炸雞堡，在酥脆的炸雞排上擺了橘子！整體口味搭配很融洽，份量大吃得飽！（MENU美食誌Han提供）

Mr.Omelet 歐姆先生

中正路514巷41號

有著裙擺般的蛋包，蛋包是有厚度而且帶有起司香氣！搭配的醬汁居然有8種這麼多，其中也有雙醬組合呦！一旁的炸豬排厚實、表皮酥脆！內用採自助式、紅茶無限暢飲，低消每人75元，不收服務費且價格也很合理哦！（MENU美食誌羿萱提供）

吃漢食堂

後港一路130巷3號1號

販售生、熟食丼飯、刺身、燒烤等。鹽烤雞腿丼及炭烤松阪丼都很推！肉品烤的程度剛剛好，肉很嫩且飯量適中！加價50元就能升級套餐，有小菜、茶碗蒸跟味噌湯，CP值超高！（MENU美食誌Han提供）  

靴子義大利餐館 輔大店

中正路593號

平價的義大利麵餐廳，有多達7種的義大利麵醬汁！還有香氣十足的起司焗烤，焗烤的顏色非常可口！價格實惠，餐點幾乎都是200元有找！份量蠻大的，如果還不夠可以再加價加大！因應防疫有人數限制，建議先電話預約哦！（MENU美食誌芙翟雅提供）

鮭鮮人壽司

中正路274號

離輔大稍微有些距離的鮭鮮人壽司屋！販售生魚片丼飯、多種壽司單點。店內黑板上也有隱藏版餐點哦！必吃豪華海鮮丼，有牡丹蝦、鮭魚、鮪魚及干貝等，鮭魚油脂豐富、新鮮！餐點平價且選擇豐富，大學生聚餐的好選擇！（MENU美食誌yzhnnn提供）

韓蚌蚌海鮮研究院 해산물 연구소 新莊創始店

中正路435號

超巨大的韓式鍋物，很適合跟宿舍室友一起吃一波！店內只有六桌座位 ，建議先預訂呦！ 豪華鍋有龍蝦、豬五花、透抽、半殼扇貝、魚板串等，味道跟韓國攤車超像！店員會幫忙將食材處理成方便實用的狀態，很貼心！（MENU美食誌Alice愛麗獅🦁提供）

初原麵場 新莊丹鳳店

福營路385號

鄰近捷運丹鳳站，有醬油豚骨、味噌豚骨及肌白湯三種湯頭，基本款每碗都只要150元！焙煎雞白湯拉麵，湯頭濃郁而且會回甘！麵條是細軟麵，吸附湯汁方面很優秀！叉燒有炙燒過，香氣十足！（MENU美食誌劉凱傑提供）

魚多甜 輔大店

建國一路1號

這間離輔大超近！有生食丼、壽司、手捲、咖哩飯及熟食丼等，餐點都是現點現做，尤其是雞腿排飯需等15分鐘！綜合海鮮丼加了鮭魚卵與蟹膏點綴！壽司均一價40元，價格便宜、內容豐富！店內有免費提供味噌湯呦！（MENU美食誌Chuyi提供）

麵屋三郎

建國一路92號

學生族、小資族看過來，吃不飽可以免費加兩球麵，出示學生證免費送一碗飯！湯頭有濃湯豚骨跟清湯雞骨，叉燒有雞叉燒、五花肉及梅花肉可以自行搭配，叉燒有燒烤味，雞湯湯頭值得一試，糖心蛋味道十分入味！（MENU美食誌Ai ✖提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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美食誌 義大利 壽司

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