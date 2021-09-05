15種口味可選！捲捲人生奶油捲 太妃糖、草莓都入餡

愛吃肉桂捲、奶油捲的民眾，又有新的選擇了！標榜有15種口味的「捲捲人生」奶油捲專賣店，自即日起於微風台北車站開幕，一共提供這個核桃經典、白蘭地令狗、流沙肉桂等多種選擇，並且將再於9月9日進駐台中中友百貨，滿足甜點控的心。

「捲捲人生」標榜使用馬達加斯加肉桂粉、天然法國進口奶油，與日本進口特高級麵粉作為食材原料，並透過多種口味變化，顛覆民眾對傳統肉桂捲的想像。原味的「這個核桃經典」，以肉桂餡、紐西蘭天然奶油、核桃為主原料，帶出肉桂捲本身的香氣，每顆109元。其他透過芝麻、太妃糖、OREO、寶山黑糖、紅酒乳酪桂圓、酒釀蘋果等佐料的搭配，創造出白蘭地令狗、士多啤梨、布魯貝梨、卡士達像極了愛情、保村的金牌、克蘭貝梨、雷檬乳酪、流沙肉桂、花生省魔術、超營養芝麻、罪惡太肥糖、哄小孩OREO、寶山霧通、咖比等多種特殊口味的肉桂捲或奶油捲，單顆售價119～139元。