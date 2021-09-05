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最高酒齡80年威士忌釋出！高登麥克菲爾世代系列創紀錄

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
建築師暨設計師阿賈耶爵士與高登麥克菲爾世代系列格蘭利威酒廠80年單一麥芽威士忌。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
建築師暨設計師阿賈耶爵士與高登麥克菲爾世代系列格蘭利威酒廠80年單一麥芽威士忌。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）出品、來自格蘭利威酒廠（Glenlivet Distillery）的全世界最高酒齡80年蘇格蘭單一麥芽威士忌，日前正式發表；由世界知名建築師暨設計師阿賈耶爵士（David Adjaye OBE）設計獨特如珠寶般的酒瓶和橡木外盒，充分展現高登麥克菲爾自1895年以來，運用實驗的精神為進步的催化劑，突破高年份威士忌的熟成技術。

阿賈耶爵士表示：「橡木來自大自然，由它製成的橡木桶，是威士忌釀造過程中不可或缺的一環，它能將酒體轉化爲近乎神奇的萬靈妙液，因此我想透過設計對橡木來致敬意。」

高登麥克菲爾世代系列格蘭利威酒廠80年蘇格蘭單一麥芽威士忌，全球限量250組。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾世代系列格蘭利威酒廠80年蘇格蘭單一麥芽威士忌，全球限量250組。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

寶石般的酒瓶，讓人可以將焦點集中在色彩美麗的酒體上。「外盒的垂直木條，是呼應橡樹林中的橡木，這些是橡木是拿來製作橡木桶的木條。」阿賈耶爵士說：「另一個關鍵的設計元素，呈現木盒打開和關閉時光與影的關係。當打開外盒，光線折射彷如天然森林環境中穿透於橡木林的陽光，讓這個動作也如同一種儀式感和感官的體驗過程。」

高登麥克菲爾世代系列格蘭利威酒廠80年單一麥芽威士忌，限量發售250 組，編號第一號將於2021年10月7日在香港由蘇富比拍賣，拍賣收益減去成本，將捐贈給當地蘇格蘭慈善機構Trees for Life。

高登麥克菲爾第四代成員Stephen Rankin。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
高登麥克菲爾第四代成員Stephen Rankin。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

欲知更多詳情請洽台灣總代理廷漢企業，預約鑑賞專線02-2793-8226或上Facebook「廷漢-威士記事」預約洽詢。

廷漢企業董事長柯廷漢（左）與執行長Steven Parker。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廷漢企業董事長柯廷漢（左）與執行長Steven Parker。圖／廷漢提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

蘇格蘭 香港 拍賣會

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