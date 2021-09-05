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中秋獎金發電子禮券超方便 Edenred加入美廉社、迪卡儂超過30個品牌自由選

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
Edenred正式加入「美廉社」擴大既有品牌陣容，無論中秋在家烤肉或採買補貨都能即時滿足。圖／宜睿智慧提供
Edenred正式加入「美廉社」擴大既有品牌陣容，無論中秋在家烤肉或採買補貨都能即時滿足。圖／宜睿智慧提供

行動支付、各式電子券讓疫情之下的消費行為可以減少接觸、更安心便利，也讓節慶送禮有了不同的選擇。Edenred宜睿智慧宣布再次擴大現有電子券品牌陣容，正式加入「美廉社」與「迪卡儂」，無論是中秋前的採買，或是中秋過後健身甩肉，都能有更豐富且全方位的選擇，也讓企業無論是行銷、員工獎勵或是中秋3節送禮，都能更有彈性，從發放、領取、到使用兌換，全程100%數位化。

同時，Edenred也宣布啟動全新的企業專屬員工福利禮券採購電商平台「Benefit Xpress福委購」，升級推出「福利即享券2.0」，將原有包括統一超商、家樂福、大潤發、遠東SOGO百貨、momo購物網、星巴克、王品集團、台北君悅飯店等30多個大品牌集中在1張福利即享券上，有別於過去的「多選一」機制，福利即享券2.0採創新「多選多」機制，由公司決定送禮面額，員工自由選擇喜愛的品牌，還可自由分配金額，消費自由度超高，更能滿足多樣化採購需求。

平價運動量販品牌「迪卡儂」正式加入Edenred，讓居家防疫、中秋過後健身甩肉選擇更多元。圖／宜睿智慧提供
平價運動量販品牌「迪卡儂」正式加入Edenred，讓居家防疫、中秋過後健身甩肉選擇更多元。圖／宜睿智慧提供

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