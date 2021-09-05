中秋獎金發電子禮券超方便 Edenred加入美廉社、迪卡儂超過30個品牌自由選

先前受到疫情衝擊正常營運的百貨與飯店，積極在微解封之後推出多款中秋預購禮盒，而疫情下公司行號聚餐紛紛取消，節日禮品消費預算增加，公司轉投入比以往更多的預算購賣過年禮品，今年禮盒「M型化」的趨勢更加明顯，高價禮盒較往年更多。...

2021-09-05 17:04