中秋獎金發電子禮券超方便 Edenred加入美廉社、迪卡儂超過30個品牌自由選
行動支付、各式電子券讓疫情之下的消費行為可以減少接觸、更安心便利，也讓節慶送禮有了不同的選擇。Edenred宜睿智慧宣布再次擴大現有電子券品牌陣容，正式加入「美廉社」與「迪卡儂」，無論是中秋前的採買，或是中秋過後健身甩肉，都能有更豐富且全方位的選擇，也讓企業無論是行銷、員工獎勵或是中秋3節送禮，都能更有彈性，從發放、領取、到使用兌換，全程100%數位化。
同時，Edenred也宣布啟動全新的企業專屬員工福利禮券採購電商平台「Benefit Xpress福委購」，升級推出「福利即享券2.0」，將原有包括統一超商、家樂福、大潤發、遠東SOGO百貨、momo購物網、星巴克、王品集團、台北君悅飯店等30多個大品牌集中在1張福利即享券上，有別於過去的「多選一」機制，福利即享券2.0採創新「多選多」機制，由公司決定送禮面額，員工自由選擇喜愛的品牌，還可自由分配金額，消費自由度超高，更能滿足多樣化採購需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言