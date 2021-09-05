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夢幻紫薯千層、少女系莓果蒙布朗！Lady M新品限定登場

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
少女系的「莓果蒙布朗」，9吋2,800元，切片280元。圖／Lady M提供
少女系的「莓果蒙布朗」，9吋2,800元，切片280元。圖／Lady M提供

隨著秋季到來，Lady M推出期間限定的新品「紫薯千層」，另外還有「莓果蒙布朗」同步登場。另外饒富秋意色彩的「桂花千層」、「栗子千層」也同步回歸市場，為甜食愛好者帶來溫潤的時令滋味。

限時推出的新品「紫薯千層」，選用台灣產的紫薯、紫地瓜製作成雙色內餡，保有天然色澤與香甜綿密的滋味，搭配上紫地瓜風味的餅皮，頂層再鋪上紫地瓜奶酥，帶來風味飽滿的秋日滋味，9吋2,800元、切片280元。同步登場的「莓果蒙布朗」，以酥脆塔皮、杏仁餡為底，抹上草莓、覆盆子及黑莓製成的莓果醬，並透過鮮奶油平衡酸度，頂層則有綜合莓果慕斯與乾燥玫瑰色的馬卡龍作為點綴，更添浪漫，9吋2,800元、切片280元。

除此之外，針對中秋佳節而回歸市場的「桂花千層」，在透亮的鏡面上撒有乾燥桂花，內餡則是主廚特調的桂花風味餡料，入口後能帶出桂花清麗的迷人香氣。以糖漬栗子與鮮奶油調和製作成內餡的「栗子千層」，入口口感細緻還帶有木質堅果香氣，迷人微甜，頂層並有一顆顆栗子帶出秋令滋味，也成為中秋送禮的不同選擇，兩款皆為9吋2800元，切片280元。

Lady M桂花千層，9吋2,800元，切片280元。圖／Lady M提供
Lady M桂花千層，9吋2,800元，切片280元。圖／Lady M提供
期間限定的「紫薯千層」，9吋2,800元，切片280元。圖／Lady M提供
期間限定的「紫薯千層」，9吋2,800元，切片280元。圖／Lady M提供

中秋 Lady M

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