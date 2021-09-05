夢幻紫薯千層、少女系莓果蒙布朗！Lady M新品限定登場

隨著秋季到來，Lady M推出期間限定的新品「紫薯千層」，另外還有「莓果蒙布朗」同步登場。另外饒富秋意色彩的「桂花千層」、「栗子千層」也同步回歸市場，為甜食愛好者帶來溫潤的時令滋味。

限時推出的新品「紫薯千層」，選用台灣產的紫薯、紫地瓜製作成雙色內餡，保有天然色澤與香甜綿密的滋味，搭配上紫地瓜風味的餅皮，頂層再鋪上紫地瓜奶酥，帶來風味飽滿的秋日滋味，9吋2,800元、切片280元。同步登場的「莓果蒙布朗」，以酥脆塔皮、杏仁餡為底，抹上草莓、覆盆子及黑莓製成的莓果醬，並透過鮮奶油平衡酸度，頂層則有綜合莓果慕斯與乾燥玫瑰色的馬卡龍作為點綴，更添浪漫，9吋2,800元、切片280元。