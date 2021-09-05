中秋宅家烤！WILDWOOD米其林星廚烤肉組 送嵜本生吐司
中秋宅家烤起來！WILDWOOD原木燒烤餐廳即日起至9月21日，首次推出米其林星廚烤肉組，包含CP值超高的「經典海陸燒烤組」3800元、及饕客必饗的「豪華海鮮燒烤組」5800元兩種組合；另加碼附贈超人氣生吐司品牌嵜本SAKImoto極美自然生吐司4片，預購即加贈鮮凍中卷乙份。
米其林星廚林明健已為消費者精挑頂級牛排，並按不同部位切成最適合燒烤的厚薄度，包含柔嫩的厚切菲力肉串、油花均勻肉感迷人的厚切肋眼牛排、或是油花豐富的牛小排薄片、細嫩多汁的板腱薄片、富有嚼勁的前胸肉燒烤片。海鮮部分亦已經過基本處理，只需解凍後撒上鹽、胡椒調味，即可依說明書燒烤享用，並附上林明健特製沾醬——辣根醬適合搭佐肉類、破布子醬油醋則為海鮮增添風味，省去採購備料時間。
「經典海陸燒烤組」內容包括澳洲菲力牛肉串（4串）400公克、美國Prime頂級肋眼牛排（厚切8盎司）、美國Prime頂級牛小排燒烤片200公克、美國Prime頂級板腱牛排燒烤片200公克、前胸肉燒烤片200公克、日本干貝6顆、澳洲國王蝦4尾，以及嵜本SAKImoto極美自然生吐司4片。
「豪華海鮮燒烤組」內容包括澳洲菲力牛肉串（4串）400公克、美國Prime頂級肋眼牛排（厚切8盎司）、美國Prime頂級牛小排燒烤片200公克、美國Prime頂級板腱牛排燒烤片200公克、前胸肉燒烤片200公克、紐西蘭燒烤牛舌130公克、日本干貝6顆、澳洲國王蝦4尾、帝王蟹腳2支、帶殼鮑魚4顆、現流午仔魚1尾，以及嵜本SAKImoto極美自然生吐司4片。
此外，擁有寬敞露台、可眺望台北101夜景的WILDWOOD，也於中秋連假期間9月17日至9月21日，提供內用優惠，內用點乾式熟成28日帶骨牛排（3280元起，另附前菜及特製醬汁），即可以880元優惠價，加購波士頓龍蝦乙尾。
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