「屬於你的桌上貓美術館」公仔 嘖嘖募資倒數一周

「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔企畫，自上線以來陸續推出全六款「貓‧美術館CATART」名畫立體化公仔、藝術家山本修先生22張全新創作「塔羅卡牌組」、曬貓公仔必備「遛貓小背包」，皆受到廣大藝術迷與貓奴的喜愛。

為了回應粉絲的熱情，日前又限量推出台日聯名「貓太極 X 朱銘─台灣限定禮盒」，藝術家朱銘的當代雕塑經典「太極系列」，在日本藝術家山本修先生筆下喵化成為「黑袍款貓太極大師公仔」，公仔背後更特別刻上「貓太極」的限定圖案。禮盒內含「貓太極─單貓下勢」雕塑造型擴香石、黑袍款貓太極公仔及背景立體紙卡，只要同時購買「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔跟台灣限定聯名禮盒，就有機會同時蒐藏「貓太極-單貓下勢」系列中的黑、白衣款貓大師公仔。

「屬於你的桌上貓美術館」系列盒玩公仔企畫，在募資平台上已累積突破400萬元，在募資結束當天，品牌方會捐獻最終募資金額的3%給「貓咪也瘋狂公益協會」，救援浪貓、打造貓咪慈善醫院與農場。貓奴們快把握募資的最後一周，立刻前往募資頁面：https://reurl.cc/1YrvQD。