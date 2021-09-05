中秋烤肉宅家下單 新竹老爺推日式、西式烤肉外帶組合

中秋節將至，新竹老爺酒店推出日式、西式兩款豐盛的烤肉外帶組合，讓民眾在家團聚過節也能品嚐飯店五星級的外帶美味。日式推出「中秋夯肉碳烤海陸雙賞盛合」，每組優惠1980元，購買燒肉盛合加購清酒吟釀，享專屬加購價；西式則推出「中秋極致燒肉生鮮禮盒」，份量約四人量，每組3680元，另於9月12日前預訂完成，可享早鳥9折優惠，多元豐富的外帶中秋烤肉組合讓民眾宅家下單即享美味。

新竹老爺酒店指出，多年專注日式料理的中山廳料理長今年精心研發出「中秋夯肉碳烤海陸雙賞盛合」，這次的外帶盛合不僅將具有日式飲食特色的「鰻魚松葉蟹肉散壽司」收入盒中，更將中秋節闔家烤肉的精神融入其中，推出日式燒肉串三重奏，包含口感柔嫩的澳洲板腱和牛串、炭烤香氣十足的醬燒雞肉杏鮑菇串及經典口味照燒豬肉串，採用日式照燒醬手工炭烤而成，凡購買碳烤海陸雙賞盛合，即可享有清酒加購價580元（原價880+10%），搭配香氣十足的清酒吟釀，絕對是月光下另一美麗的記憶。

另外，新竹老爺酒店也同步推出「中秋極致燒肉生鮮禮盒」，內含主廚精選七款肉品、兩款海鮮、甜點烤麻糬及三味天選醬料，每組分量約為四人量，售價3680元，即日起開放預訂，除至飯店自取外也同步開放線上訂購，並可選擇冷凍宅配到府。