延禧攻略深情傅恆脱古裝 許凱戴上寶格麗原來是時尚底

模特兒出身、擁有挺拔身材與高顏值的許凱，在席捲全亞洲的2018年電視劇「延禧攻略」中，因為演活了人們心中癡情的富察傅恆一角而立刻竄紅並獲得愛奇藝尖叫之夜年度戲劇潛力藝人獎，自2016年出道至今，「你微笑時很美」、「千古玦塵」等連續不斷的電視劇及電影的演出既叫好又叫座，被認為是新生代戲劇男神。上個月，來自義大利的時裝品牌FENDI宣布他成為品牌形象大使，他更在在個人官方微博釋出帥氣宣傳照。

不過這個月他在官方更新的最新帥照，則是演繹了來自義大利羅馬的另一個品牌：寶格麗（BVLGARI）。許凱以稜角分明的五官線條以及深邃眼神，身穿黑色皮衣，不帥氣演繹BVLGARI B.zero1 Rock系列玫瑰金黑陶瓷三環項鍊及同系列戒指，同時還混搭B.zero1系列玫瑰金項鍊、手環及戒指，將BVLGARI BVLGARI系列腕表演繹的淋漓盡致，為經典的設計帶來新鮮的詮釋。