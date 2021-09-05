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電音蛇爺DJ Snake首款限量聯名表 炫彩霓虹超迷幻

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Big Bang DJ Snake腕表，45毫米彩虹色拋光和緞面鈦金屬表殼、HUB1242機芯UNICO自動上鍊飛返計時機芯，81萬4,000元，限量典藏100枚。圖／宇舶表提供
Big Bang DJ Snake腕表，45毫米彩虹色拋光和緞面鈦金屬表殼、HUB1242機芯UNICO自動上鍊飛返計時機芯，81萬4,000元，限量典藏100枚。圖／宇舶表提供

電音蛇爺DJ Snake今年3月推出最新單曲Selfish Love，目前在youtube的觀看人次超過3000萬次，之前與流行音樂天王小賈斯汀（Justin Bieber）合作的全新單曲Let Me Love You累積觀看人次已達9.9億，而紅翻天的單曲Lean On，更是擁有超過30億的觀看人次，成就驚人。這位第一個站上凱旋門表演的電音藝術家，自2018年開始與宇舶表（HUBLOT）合作並擔任品牌大使，如今首度推出限量聯名表Big Bang DJ Snake！腕表採用迷幻虹光炫彩，表殼上顯目的6個牛頓環特殊缺角，鏤空表盤裝飾DJ Snake的標誌性元素地球圖騰，是高端潮表的全新代名詞。

總是帶著大黑墨鏡的硬派DJ Snake，特色在於擅長透過極具張力的重拍節奏、猶如鋸齒狀般的貝斯聲線、搭配無限延伸的強大背景配樂，創造如利刃般的衝擊感官的電音。這款Big Bang DJ Snake表殼的霓虹迷幻視覺效果來自「牛頓環」（Newton's Rings），以高階複雜的多層膜複合結構，製造多層次的彩色色階，製作過程中控制蒸鍍和濺鍍等薄膜沉積的比重和節奏猶如音樂般精準完美。表圈外緣的切口造型由DJ Snake親自設計，搶眼的視覺效果來自於電音振奮人心的節奏，中央球形圖騰象徵他的全球巡迴演唱會和暢銷熱門單曲，圖騰下方的鏤空設計，經由巧妙工藝處理形成煙燻黑的迷霧效果，卻仍可透視UNICO機芯的有如節拍的機械運作。

Big Bang DJ Snake腕表全球限量發行100枚，搭載專利One Click 單鍵快拆表帶裝置，附兩款表帶可拆換：第一款為飾以灰色、黑色和紫色迷彩圖案的天然橡膠表帶，與表殼反射的彩虹色彩相輝映；第二款為經典黑色立體刻紋橡膠表帶。兩款表帶的表扣亦呈現了與表殼和表圈相同的牛頓環彩虹視覺效果。

宇舶表與品牌大使、電音蛇爺DJ Snake合作推出新款限量表。圖／宇舶表提供
宇舶表與品牌大使、電音蛇爺DJ Snake合作推出新款限量表。圖／宇舶表提供
Big Bang DJ Snake腕表採用特殊的彩虹色拋光和緞面鈦金屬表殼。圖／宇舶表提供
Big Bang DJ Snake腕表採用特殊的彩虹色拋光和緞面鈦金屬表殼。圖／宇舶表提供
Big Bang DJ Snake腕表，45毫米彩虹色拋光和緞面鈦金屬表殼、HUB1242機芯UNICO自動上鍊飛返計時機芯，81萬4,000元，限量典藏100枚。圖／宇舶表提供
Big Bang DJ Snake腕表，45毫米彩虹色拋光和緞面鈦金屬表殼、HUB1242機芯UNICO自動上鍊飛返計時機芯，81萬4,000元，限量典藏100枚。圖／宇舶表提供
Hublot宇舶表大使、電音蛇爺DJ Snake近來與Justin Bieber合作的Let Me Love You，累積觀看人次已達9.9億。圖／宇舶表提供
Hublot宇舶表大使、電音蛇爺DJ Snake近來與Justin Bieber合作的Let Me Love You，累積觀看人次已達9.9億。圖／宇舶表提供

牛頓 腕表

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