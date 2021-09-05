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卡地亞全新CLASH DE CARTIER珠寶 破格有型設計愛地球

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供

卡地亞（CARTIER）在2019年推出的全新原創系列珠寶CLASH DE CARTIER系列，設計打破卡地亞在飾釘、圓珠、巴黎飾釘（Clous de Paris）中的一貫美學與既有框架，巧妙將各項裝飾融匯成獨特造型。今年這個席捲全球時尚人士的鮮明設計，推出5款具有份量感的大型新作：包括玫瑰金材質的戒指、單邊耳環、手鐲，以及柔軟靈動的鍍銠白K金手環和項鍊，並請來氣質優雅又摩登的英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐（KAYA SCODELARIO）為現代女性勇於打破傳統規則與自由態度帶來嶄新演繹。。

CLASH DE CARTIER承襲卡地亞自1930年代以來引領全球時尚品味的幾何風格，系列珠寶在尖銳鋒利的同時卻又保有細緻的觸感，洋溢堅固的精密機械感的同時又渾圓豐韻、輪廓柔和，而且配戴起來更能體會活動自如的精緻結構 – 全新的項鍊和手環，無比服貼柔軟的鍊結，完美體現卡地亞極致精密靈活的鉸鏈設計和分毫不差的校準工藝，在塑造鮮明拋光質感的同時，以靈活度帶出力量。

同時卡地亞也承諾，身為具有全球意識的領導品牌，卡地亞致力於以謹慎並負責任的方式採購原材料。除了與經責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council）認證的小型手工開採礦場合作，以體現品牌應具備的責任感、尊重人權，在採購回收黃金方面，也希望為環境保護帶來更正面的影響。

CLASH DE CARTIER 玫瑰金手環大型款，約40萬5,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER 玫瑰金手環大型款，約40萬5,000元。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指大型款，約15萬2,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金戒指大型款，約15萬2,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金單邊耳環大型款，約86,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER玫瑰金單邊耳環大型款，約86,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款，約28萬4,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款，約28萬4,000元。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER軟鍊式項鍊鍍銠白K金中型款，約63萬元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER軟鍊式項鍊鍍銠白K金中型款，約63萬元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款，約28萬4,000元。圖／卡地亞提供
CLASH DE CARTIER軟鍊式手鍊鍍銠白K金中型款，約28萬4,000元。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供
英國女星凱亞絲柯黛蘭莉歐演繹CLASH DE CARTIER系列結合時尚與高貴的特質。圖／卡地亞提供

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