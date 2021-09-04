一次遊遍世界5大都市！diptyque壯遊香氛特展豐富感官

來場嗅覺與視覺並濟的感官體驗，來自巴黎香氛精品品牌diptyque，除了嗅覺饗宴外，也將藝術一同融入生活當中。今年迎來品牌的60周年，為紀念特別的一年，推出5大城市「壯遊」（Le Grand Tour）系列快閃展覽，呈現出旅行深度體驗與探索異域文化，來場偽出國，不僅營造完美的布置氛圍，連當地的香氣都能瞬間連結上，跟著diptyque一同探索5大城市風景。

第一站：巴黎PARIS

法國巴黎是大家熟知的時尚之都，但除在街上看見各種時尚線條外，更交織出過去與現代的街區衝擊感。起點設於巴黎，將熱氣球與捲軸畫作組成建築設計，源自diptyque原創素描及設計手稿，勾勒出聖日爾曼街區，將特有的舊書頁及辛香味譜出「巴黎香氛蠟燭」，點燃燭火就如同置身於塞納河畔。除此之外，每一位到訪的旅客，皆可自行取一頁diptyque 經典圖案的海報，共7幅不同的圖案，就如同蓋上了旅遊的戳章，不枉此行。

第二站：威尼斯VENICE

水鄉之都的威尼斯，有著浪漫風情外，似乎還能感受到徐徐吹來的微風。diptyque 新款「威尼斯淡香水」中蘊含著瀉湖的芬芳與清新翠綠的交錯，展場表現出水面與苔蘚，打造鏡面牆與滿是青苔的展示台，就如同湖面與自然間的光影交錯，鏡子面上的水都素描是由三位創辦人親手繪製。

第三站：米里斯MILIES

希臘代表色為天空的白色、海水的藍色，此次展覽中，diptyque以赭石色陶罐與米白石牆，打造米里斯的獨有風情，搭配著雙色陶罐，將「米里斯室內香氛蠟」置入罐中，就如同是希臘獨有的氣息，輔以叢林、永久花及無花果樹的香氣，給人有著放鬆的旅行度假好心情，在參觀結束後於出口處，可領取到一個橢圓小陶瓷片，並添加自選香氣。

第四站：朱拜勒BYBLOS

朱拜勒是全世界最古老的港口，在展示中，除了帶有視覺與嗅覺的體驗外，更添加大街小巷此起彼落的各種嘈雜聲響，就如同置身於最古老的街區之中，而空氣之中瀰漫著一股濃郁的咖啡與小豆蔻香氣，搭配著呼應大碑柱的「朱拜勒香氛蠟燭」。以手工製作陶燒的蠟燭杯，每一個都有獨一無二的紋路，將香氣與視覺融合就如同置身於此，燃起吵鬧快樂的美好時光。

第五站：京都KYOTO

將古典美學與優雅發揮淋漓盡致的城市「京都」，展場中以日式古法花道打造靜謐與優雅，並融入日式插花藝術的三大元素，天（乳香）、地（甜香根草）、人（玫瑰），結合diptyque量身訂製的「京都淡香水」，將優雅與靜謐彷彿將這股氣息倒入了每個旅客的腦海之中。