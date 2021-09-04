本地啤酒品牌推中秋禮盒 美食、特製杯具 為微醺加分

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

中秋將至，烤肉、月餅、微醺，似乎已成中秋團聚必備元素。本地啤酒品牌或酒吧皆推出聯名禮盒，和在地商家聯名、或結合美食，讓微醺與美味，為相聚時光歡快加分。

本地精釀啤酒品牌「啤酒頭釀造」和老字號糕餅品牌舊振南合作，以臺灣本土鳳梨酥和柚子酥釀成啤酒，組合鮮豔紅色並以金色點綴的六入啤酒禮盒，兩款啤酒皆為5%，苦度則為10 IBU，並分別帶有濃郁的鳳梨香與酸甜感，以及柚子幽香與麥芽清甜，訂價為699元。

禾餘麥酒則與設計品牌Woo Collective聯手，結合啤酒、WOO酒杯、小食，帶來完整的儀式感。內容將包含WOO醒酒杯1只、禾餘麥酒曾獲英國WBA獎項的刺蔥白玉精釀啤酒1只、古早味紅茶精釀啤酒1只、高雄辣味紅燒小卷1包，可在Woo官方網站預購至9月15日，並統一從9月17日出貨，原價1,980元、微醺特價1,780元。

P.S. I Love You Bar的「月來越愛你限定禮盒」則精選四款以茶為基底的微醺特調，搭配四入奶皇流心月餅，以及「品酩」專屬玻璃杯一只。禮盒以電影《越來越愛你》為靈感，內含真愛每一天、我就要你好好的、當幸福來敲門以及月來越愛你，合計四款特調，同時店家另針對9月壽星推出慶祝組合，包含特調四杯、粉紅氣泡酒、壽星特調Shot、炸物拼盤，當日壽星再加贈Gelovery Gift法式甜點合作的愛心造型蛋糕乙個，詳細預訂方案則可洽臉書粉絲專頁。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。