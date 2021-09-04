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金牌英雄罐、臺北啤酒工場主題口味 台啤話題新作搶市

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
「竹南・雪花桐小麥啤酒」使用德式小麥精釀工法，以頂部發酵創造出雲霧般酒體，入口香甜柔順。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「竹南・雪花桐小麥啤酒」使用德式小麥精釀工法，以頂部發酵創造出雲霧般酒體，入口香甜柔順。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2020東京奧運已於日前落幕，中華奧運代表團今年滿載而歸，共獲2金、4銀、6銅佳績，寫下我國新紀錄。台灣啤酒因而推出「金牌英雄罐」，使用中華奧會所授權中華隊的團體肖像融入瓶身設計。

包含體操的李智凱、射擊的吳佳穎、游泳的王冠閎、拳擊的林郁婷、射箭的雷千瑩，以及田徑項目的陳奎儒，多位奧運健兒的英勇身姿，加上奧運標準五色歡慶彩帶，像是還原奧運奪牌時的榮耀時刻。

而除了經典的金牌台灣啤酒，台灣啤酒近日更以旗下首間百年酒廠「臺北啤酒工場」為主題，推出四款特殊口味。「竹南・雪花桐小麥啤酒」使用德式小麥精釀工法，以頂部發酵創造出雲霧般酒體，入口香甜柔順。「善化・印度淡色艾爾」具有豐富的啤酒花香，入口的溫和苦味帶出柑橘水果氣息，尾韻回甘。

「烏日・燕麥司陶特」由於加入燕麥帶來滑順口感，另外「北啤・百年復刻版高砂啤酒」則強調重溫百年來的經典風味。目前四款啤酒僅在竹南、烏日及善化啤酒廠展售中心、台酒直營門市及營業所限定販售，詳細通路則可登入台灣啤酒網站查詢。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

台灣啤酒因而推出「金牌英雄罐」，使用中華奧會所授權中華隊的團體肖像融入瓶身設計。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
台灣啤酒因而推出「金牌英雄罐」，使用中華奧會所授權中華隊的團體肖像融入瓶身設計。圖 / 台灣啤酒提供。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「善化・印度淡色艾爾」具有豐富的啤酒花香，同時苦味溫和、但帶有柑橘、水果氣息。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
「善化・印度淡色艾爾」具有豐富的啤酒花香，同時苦味溫和、但帶有柑橘、水果氣息。圖 / 翻攝自台灣啤酒臉書專頁。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
包含體操的李智凱、射擊的吳佳穎、游泳的王冠閎、拳擊的林郁婷...多位奧運健兒的英勇身姿，加上奧運標準五色歡慶彩帶，像是還原奧運奪牌時的榮耀時刻。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒
包含體操的李智凱、射擊的吳佳穎、游泳的王冠閎、拳擊的林郁婷...多位奧運健兒的英勇身姿，加上奧運標準五色歡慶彩帶，像是還原奧運奪牌時的榮耀時刻。記者釋俊哲 / 攝影。提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒

東京奧運 金牌 酒駕

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