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桃園天光雜貨店客家小農、文創、百工百業作品受歡迎

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導
天光雜貨店青農和文創作品都受歡迎。圖／桃園市客家事務局提供
天光雜貨店青農和文創作品都受歡迎。圖／桃園市客家事務局提供

桃園市副市長李憲明、立委呂玉玲、市議員黃敬平今天上午前往平鎮區新富市場綜合大樓一樓「天光雜貨店」客家小農暨文創市集，化身一日店長與客家文化基金會推廣客家文化，李憲明也用客語跟民眾互動，行銷客家小農及文創商品。

李憲明表示，天光雜貨店有客家小農、客家文創、客家百工百業技藝3大亮點區域，超過100件商品，每件都獨具特色，展示客家文化發展的成熟樣貌。除了實體商店，「天光雜貨店」也設立電子商務平台，結合現代社會趨勢的消費行為，透過網路無國界，增加品牌間及民眾相互交流的機會，今年底預估會招募至100家品牌，超過1000件商品，藉此鼓勵客庄年輕品牌萌芽與業績成長。

天光雜貨店除了展售客家商品，也陸續辦理客家文化手作體驗工作坊，今天邀請進駐品牌「靛濃indigo」曾意紋老師辦理體驗課程，帶領民眾了解藍染的樂趣，透過曾老師的講解一起動手製作藍染織品，讓大小朋友在過程中體會客家的多元樣貌。

「天光雜貨店」營業時間為每周二至週日上午11點至晚上7點，9月7日前現場超過百件商品享9折，折扣完滿200元可獲得一次扭蛋機會。主辦單位也準備了天光福氣袋30組，199元就可以帶回家，內含小農蔬果、環保購物袋及客家文創小物，物超所值。

另為配合政府振興政策，民眾未來持振興券至天光雜貨店消費，滿1500元送客家山神抱枕，1000元送客家帆布提袋，500元送客家文創杯墊。新富市場在平鎮區新富五街62號1樓。

天光雜貨店也有動手做的體驗活動ㄏ圖／桃園市客家事務局提供
天光雜貨店也有動手做的體驗活動ㄏ圖／桃園市客家事務局提供
李憲明副市長和立委、市議員擔任一日店長。圖／桃園市客家事務局提供
李憲明副市長和立委、市議員擔任一日店長。圖／桃園市客家事務局提供

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