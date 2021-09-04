夏日晚風輕拂 雅克德羅蜂鳥琺瑯腕表 擬現翠綠一瞬

即便已邁入夏日尾聲，但盛夏的暑氣似仍未消褪。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）以高難度的鏤空琺瑯，獻上一只Petite Heure Minute Smalta Clara Colibri腕表，捎來一幅翠綠林間的清涼意像。

手表的正、反兩面都任光線自由穿梭，七種不同濃淡深淺的綠色，將樹稍林間蜂鳥輕快展翼的輕巧擬真，也讓人聯想到歐洲教堂的彩繪玻璃。原來這是一種特殊的鏤空琺瑯、又稱空窗琺瑯，法文為Plique-à-jour、拉丁文則為Smalta Clara。這種複雜困難的工藝是在完全沒有金屬底盤的金質凹槽中填入琺瑯，並經多次高溫燒製，為琺瑯賦予色澤也提升密度，更由於未有金屬底盤，燒製的成品可兩面通透、正反欣賞，也讓光線自由流轉於其中。