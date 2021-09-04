3公斤的烤羊腿！中秋燒烤送到家 星飯店拚「重量」

因應疫情宅家風氣盛，加上各家星飯店力拼「霸氣」迎中秋，今年的燒烤禮盒除了肉質高檔，「重量」也驚人；像是台北凱達就以3公斤的巨無霸烤羊腿PK戰斧牛，超級吸睛。

台北凱達大飯店推出這兩道重量級外帶烤肉套餐，重3公斤的烤羊腿，肉質軟嫩微甜且炙骨香濃，6人份套餐2,980元；另一款是重達1.8公斤的戰斧牛排，肉質醇厚餘韻自帶甘甜，6人份套餐3,680元。即日起預訂，加碼6瓶啤酒再享6公里內免運送到家。

位於新北的「Mega50餐飲及宴會」也準備整組重達5公斤以上的「中秋海陸派對」外帶套餐，兩隻波士頓龍蝦領軍，外加頂級澳洲M9+和牛骰子肉和澳洲肋眼戰斧牛排助陣，總計14道熟食，包山包海，可供4至5人分享，原價5,880元、特價75折、4,380元，9月17日前接受預訂，9月17日至21日提貨。

不只北台灣飄肉香，新竹老爺酒店也有日式、西式兩款豐盛的烤肉外帶組合。日式「碳烤海陸雙賞盛合」每組1,980元，包括「鰻魚松葉蟹肉散壽司」以及各種日式燒肉串，也可以優惠價加購清酒吟釀；西式「燒肉生鮮禮盒」，4人份3,680元，含主廚精選的7款肉品、2款海鮮、甜點烤麻糬及三味天選醬料。上述9/12前預訂完成可享早鳥9折優惠。