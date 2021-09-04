快訊

長榮航空1確診機師遭開除！「2事由違反防疫規定」

蘋果iPhone 13發表衝擊！iPhone 12大跳水「便宜快9千」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「微型婚禮」夯！總套當新房 1/3價格搶下夢幻大空間

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
文華閣以挑高圓拱空間和精緻雕花牆面，打造歐式設計氛圍，是政商名流舉行浪漫婚禮的首選。圖／台北文華東方提供
文華閣以挑高圓拱空間和精緻雕花牆面，打造歐式設計氛圍，是政商名流舉行浪漫婚禮的首選。圖／台北文華東方提供

疫情讓許多人的婚禮暫時喊停，隨著疫情趨緩，業者嘗試性的推出各種方案，釋出總套、安排「微」婚禮，或者強打戶外開放空間等，據了解，婚禮的「微商機」無限，多強調今年文定、明年宴客，以此探測水溫，也為明年大型婚宴預先布署。

疫情爆發後，許多新人的結婚計劃一延再延，近來卻傳出好日子搶訂宴席的盛況。但為遵守政府防疫宴客規定，又要滿足新人婚禮儀式感，台北喜來登大飯店即日起至12月30日推出「微婚禮1+1」優惠，5人桌席8,888元，續訂正式婚宴免費贈送文定儀式(價值5千元)，再贈婚禮主持人、主桌免費、卓越套房住宿好禮三選一(價值26,290元)，最高現省3萬元。「微婚禮1+1」續訂優惠不限平假日，並大方回饋「喜宴菜色全面升級」。

位於信義區的台北寒舍艾美酒店也同步推出「愛戀1+1」婚宴優惠。新人今年先下訂「精選艾美」微型婚宴舉辦家宴，11月30日前精選好日享每桌12,800元/6位(保證4桌)起，接著，任選加購明年的大型婚宴專案，回饋禮遇包含主持人服務、奢華住房乙晚或是免費加贈一桌宴席。

台北遠東香格里拉也在疫情趨緩之際，推出「愛在雲端」安心婚宴專案，優惠價99,999元起，直接讓新人入住飯店37樓、約70坪的總統套房(原價每晚26萬元)，享受巨星般的新婚之夜；還可於套房內享用10人份主廚精選中式宴席、文定儀式、雙人早餐、伴手禮、花藝佈置、新娘小管家等專屬禮遇。

台北君悅酒店也主打「微婚禮」，鎖定今年將完成文定、戶外證婚或10桌左右小場次的婚宴新人，強調「場地升級」，可以1/3的婚宴預算，使用3倍大的宴客空間。12月30日前訂席，每桌18,800元/8位(保證3桌)起，可選擇氛圍雅致的君寓、或擁有戶外露臺的凱寓，以及政商名流宴會首選凱悅廳舉辦夢幻婚禮，預訂9桌再送1桌，預訂10桌送頂級婚禮甜點吧。業者表示，目標承接至少50場次，以彌補三級警戒至今近300場宴會的損失。

台北文華東方酒店也推出「微加幸福」文華閣婚禮儀式專案，即日起至12月30日新人舉行微型婚禮，專案價10萬元，可享豪華客房住宿一晚、儀式當天在歐洲氛圍的蘿芙花園進行類婚紗拍攝等多項尊寵禮遇。據了解，以往預定文華閣舉辦婚禮，專案價格至少30萬元起跳 ，此次的專案價僅1/3預算，新人可大省一筆。

總統套房座落於飯店最高住房樓層37樓，挑高寬敞豪華的居所，配備著典雅中式家具。圖／台北遠東提供提供
總統套房座落於飯店最高住房樓層37樓，挑高寬敞豪華的居所，配備著典雅中式家具。圖／台北遠東提供提供
台北遠東香格里拉總統套房，也成為婚禮場地的新選項。圖／台北遠東提供
台北遠東香格里拉總統套房，也成為婚禮場地的新選項。圖／台北遠東提供
台北寒舍艾美酒店搶攻微型婚禮商機。圖／台北寒舍艾美提供
台北寒舍艾美酒店搶攻微型婚禮商機。圖／台北寒舍艾美提供
台北喜來登推「愛戀永恆」婚宴專案。圖／台北喜來登提供
台北喜來登推「愛戀永恆」婚宴專案。圖／台北喜來登提供
不少人視為婚宴首選的「君寓」。圖／台北君悅提供
不少人視為婚宴首選的「君寓」。圖／台北君悅提供

婚禮 疫情 酒店

延伸閱讀

機師回苗栗探親 專案匡列「接觸者的接觸者」 增至55人

墾丁旅遊回溫 飯店業推大型重機友善住宿專案搶商機

士林分署強力執行滯欠防疫罰鍰專案 不忘助弱勢

安碁資訊擴大服務 OT資安專案傳捷報

相關新聞

來台22年不敵疫情 「茄子咖哩」10月退出台灣市場

全台最後一家「茄子咖哩」南港店10月關門，登台22年劃下句點，不少死忠網友紛紛留言，「不能不關嗎？」「我要瘋了」，不少人...

夏日晚風輕拂 雅克德羅蜂鳥琺瑯腕表 擬現翠綠一瞬

即便已邁入夏日尾聲，但盛夏的暑氣似仍未消褪。瑞士鐘表品牌雅克德羅（Jaquet Droz）以高難度的鏤空琺瑯，獻上一只P...

3公斤的烤羊腿！中秋燒烤送到家 星飯店拚「重量」

因應疫情宅家風氣盛，加上各家星飯店力拼「霸氣」迎中秋，今年的燒烤禮盒除了肉質高檔，「重量」也驚人；像是台北凱達就以3公斤...

「微型婚禮」夯！總套當新房 1/3價格搶下夢幻大空間

疫情讓許多人的婚禮暫時喊停，隨著疫情趨緩，業者嘗試性的推出各種方案，釋出總套、安排「微」婚禮，或者強打戶外開放空間等，據...

買肉品「加1元」送電烤盤！瀧厚集團搶攻秋節燒肉市場

疫情期間曾以「自取加1元，肉片加倍多送50盎司，共100盎司的大胃王雙人火鍋套餐」一鳴驚人的瀧厚集團，今年中秋燒肉季節再...

美味米飯輕鬆煮，熱議電子鍋品牌一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤半年內「電子鍋」話題的網路聲量表現，帶您了解電子鍋六大品牌聲量，並了解網友熱議的六大選購因素為何。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。