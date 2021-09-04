「微型婚禮」夯！總套當新房 1/3價格搶下夢幻大空間

疫情讓許多人的婚禮暫時喊停，隨著疫情趨緩，業者嘗試性的推出各種方案，釋出總套、安排「微」婚禮，或者強打戶外開放空間等，據了解，婚禮的「微商機」無限，多強調今年文定、明年宴客，以此探測水溫，也為明年大型婚宴預先布署。

疫情爆發後，許多新人的結婚計劃一延再延，近來卻傳出好日子搶訂宴席的盛況。但為遵守政府防疫宴客規定，又要滿足新人婚禮儀式感，台北喜來登大飯店即日起至12月30日推出「微婚禮1+1」優惠，5人桌席8,888元，續訂正式婚宴免費贈送文定儀式(價值5千元)，再贈婚禮主持人、主桌免費、卓越套房住宿好禮三選一(價值26,290元)，最高現省3萬元。「微婚禮1+1」續訂優惠不限平假日，並大方回饋「喜宴菜色全面升級」。

位於信義區的台北寒舍艾美酒店也同步推出「愛戀1+1」婚宴優惠。新人今年先下訂「精選艾美」微型婚宴舉辦家宴，11月30日前精選好日享每桌12,800元/6位(保證4桌)起，接著，任選加購明年的大型婚宴專案，回饋禮遇包含主持人服務、奢華住房乙晚或是免費加贈一桌宴席。

台北遠東香格里拉也在疫情趨緩之際，推出「愛在雲端」安心婚宴專案，優惠價99,999元起，直接讓新人入住飯店37樓、約70坪的總統套房(原價每晚26萬元)，享受巨星般的新婚之夜；還可於套房內享用10人份主廚精選中式宴席、文定儀式、雙人早餐、伴手禮、花藝佈置、新娘小管家等專屬禮遇。

台北君悅酒店也主打「微婚禮」，鎖定今年將完成文定、戶外證婚或10桌左右小場次的婚宴新人，強調「場地升級」，可以1/3的婚宴預算，使用3倍大的宴客空間。12月30日前訂席，每桌18,800元/8位(保證3桌)起，可選擇氛圍雅致的君寓、或擁有戶外露臺的凱寓，以及政商名流宴會首選凱悅廳舉辦夢幻婚禮，預訂9桌再送1桌，預訂10桌送頂級婚禮甜點吧。業者表示，目標承接至少50場次，以彌補三級警戒至今近300場宴會的損失。