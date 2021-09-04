買肉品「加1元」送電烤盤！瀧厚集團搶攻秋節燒肉市場

疫情期間曾以「自取加1元，肉片加倍多送50盎司，共100盎司的大胃王雙人火鍋套餐」一鳴驚人的瀧厚集團，今年中秋燒肉季節再創新意，舉辦「美牛大串燒」活動搶市。買套組加1元還可再獲得「聲寶電烤盤」，秋節烤肉誠意滿滿。

瀧厚旗下有「瀧厚炙燒熟成牛排」和「瀧厚鍋物」兩個品牌，隨著疫情逐漸解封，集團趁勢在中秋節前推出秋節限定「男子漢究極美牛燒烤盛合」優惠組，適合6至8人享用，15道頂級肉品、海鮮燒烤好料原價5,999元，中秋節前只要3,999元。

瀧厚主打「高品質新鮮冷藏進口、經最佳天數濕式熟成的美國牛肉」，此次推出的「男子漢究極美牛燒烤盛合」優惠組，燒烤肉片包括美國見島和牛背肩牛排(16盎司)、美國1855安格斯比臉大牛排(12盎司)、美國濕式熟成凝脂板腱牛排(5盎司) 4片、美國安格斯霜降翼板燒烤片(5盎司)2盒、美國安格斯牛小排燒烤片(5盎司)、美國安格斯雪花牛燒烤片(5盎司)3盒。另外還有汶萊極品金鑽蝦 (300g)2盒、北海道生食級大干貝 (250g)等，限定100名，需透過網路下單、僅作宅配，限量發售。

這套優惠組精選各部位適合燒烤的牛肉美味，其中，「美國見島和牛」由日本純種黑毛和牛品種與美國安格斯黑牛優良品種完美結合，擁有入口即化的絕美油花，而美國板腱、翼板、牛小排和雪花牛也都是中秋烤肉必備。除了優惠價，只要加價1元，再送居家燒烤神器─聲寶無段式溫控，1000W大功率速熱速烤電烤盤，讓家人中秋節歡聚沒煩惱。

此外，瀧厚炙燒熟成牛排館也加碼推出「外帶限定優惠」，9月30日前，美國安格斯炙燒熟成板腱牛排買一送一、只要370元，再加送「法國進口牛肝菌菇燉飯」和「放感情蕃茄牛肉羅宋湯」。網址：http://user133439.psee.io/3m5cny。