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今年就在等這一攤！燒肉 TOP10 來囉 受疫情影響單人燒肉大受歡迎！？

聯合新聞網 / MENU美食誌

被敲碗敲到爆的燒肉榜終於來啦！每每想吃燒烤都不知道哪間好？這篇收好從北到南餓不了！

TOP 10 / 㕩肉舖Pankoko燒肉專門店

台南市/中西區

越來越難訂的台南燒肉店！為全單點式，提供牛肉種類分為國產牛、美國牛、澳洲和牛、日本和牛，其他也有豬雞鴨羊及海鮮、野蔬等。飛驒牛系列肉品入口即化、油脂豐富！伊比利豬可以吃三分熟，油脂化在口中卻無腥味！低消為一杯飲品呦！（MENU美食誌Jessie提供）

TOP 9 / 燒肉觀止

嘉義市/西區

店內的座位不多，環境乾淨舒適，前來用餐一定要先電話訂位！選用全冷藏和牛，現點現切！且由店員專業代烤，烤完還會講解吃法。肉質很嫩，肉品的高級感吃得出來！僅販售一種套餐及其他肉品單點，低消每人1,000元哦！（MENU美食誌Chloe提供）

TOP 8 / 燒肉風間 Kazama

台中市/南屯區、西屯區

受到1855授權認證的「安格斯牛中的LV」，共有6種套餐選擇，品項豐富多樣！兩種松阪豬有薄切及塊狀，外焦脆、內軟嫩，且多汁味鮮！搭配越光米吃非常享受！黑安格斯羽下比牛小排更軟嫩香甜，且更有嚼勁！招牌奶油啤酒是必喝！（MENU美食誌小艾比夢饗生活提供）

TOP 7 / 屋馬燒肉

台中市/北屯區、西屯區、南屯區、西區、北區

說到台中燒肉當然要有屋馬啦，在台中已有六間分店！多款超值套餐可選擇，最引人注目的就是肉品三層盤！一份套餐裡就能吃到美國安格斯極盛貝身牛小排、極盛帶骨雪花豬等，最後再吃碗極盛大合海鮮豚肉粥填飽肚子！（MENU美食誌Elina的警報讚美食提供）  

TOP 6 / 新村站著吃烤肉

台北市/信義區

想體驗在韓國吃燒肉的感覺就來新村站著吃！共有五種肉品，採全單點制！一旁有盒裝小菜可另外購買。伊比利豬的醃製味道恰到好處，搭配泡菜很適合！牛板腱很嫩、橫隔膜口感佳！微內用期間會由店員烤完後分盤哦！（MENU美食誌Jessie.W提供）

TOP 5 / 碳佐麻里日式燒肉

台南市/安平區、永康區｜高雄市/鼓山區、前鎮區

燒肉南霸天就是碳佐麻里啦！有套餐也有單點，裝潢氣派、座位寬敞！使用平板進行點餐，除了多樣肉品，還有豐富的壽司、飯食及刺身！連飲品、甜點選項也超多，非常適合喜歡嘗試新口味的人！ （MENU美食誌貪吃汝🍦提供）

TOP 4 / 燒肉中山 ZONZEN

台北市/信義區、台中市/南屯區

有店員在一旁專業代烤，在信義店用餐還能享受窗外美景！套餐選擇多，肉種類豐富。推薦和牛起司漢堡、和牛牛舌、舒芙蕾奶油啤酒。醉翁之意牛肋在紹興酒與特製醬料的醃製下，肉品與酒香氣完美融合！（MENU美食誌老賀提供）

TOP 3 / 燒肉LIKE(焼肉ライク)

台北市、新北市、新竹市、台中市、高雄市(12/1開始營業)

來自日本的單人燒肉店，在防疫期間特別適合呢！一份套餐裡吃得到牛五花、牛舌、和牛大腸，也有其他組合套餐！附餐可以選白飯或輕食！點餐需自行掃QRcode，需排隊等候。近期新出黑松露系列，很適合嘴饞時來吃！（MENU美食誌妮可喵喵喵提供）

TOP 2 / 焼肉スマイル（燒肉Smile）

基隆市、台北市、新北市、台中市、彰化縣(即將開幕)

也是主打個人燒肉，附餐有越光米飯、味增湯、泡菜，還有日式野菜或萵苣美生菜沙拉擇一。厚切翼板牛肉質新鮮，烤到約莫半熟是最好的熟度，帶點滑嫩送入口中是一大享受！推薦升級蔥花玉子拌飯，滿滿蔥末與生蛋黃跟燒肉超搭！（MENU美食誌小桑提供）  

TOP 1 / 茶六燒肉堂

台中市/西區、西屯區、北屯區｜ 高雄市/左營區

除了肉品，套餐的沙拉、湯品、飯糰跟肉類也都很令人滿意！鮭魚紫菜味增湯用料很實在，滿滿的鮭魚肉塊超大方！角切牛小排烤至外皮焦脆，熟度剛剛好、吃起來很多汁！鴨胸肉質厚實細緻鮮嫩，而且沒有一丁點腥味！（MENU美食誌Cathyyyy提供）

防疫期間餐廳營業時間及內用制度可能會有變動，建議上店家粉絲專頁查詢即時資訊哦！

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美食誌 套餐 烤肉 中秋節

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