中秋節送禮好時機！庇護工場多元禮盒拚買氣

中秋節將屆，勞動部勞動力發展署今大力推廣庇護工場中秋禮盒，包括月餅、手工皂、工藝產品等多元類型，樣式精美，完全不輸市面上產品，邀請民眾支持採購庇護工場產品及服務，協助庇護工場永續營運及庇護員工穩定就業。

喜憨兒社會福利基金會事業部協理廖雅慧說，喜憨兒烘焙屋今年結合幾米畫作，推出「星光饗宴」禮盒，除了傳統的月餅，也有近幾年廣受歡迎的金沙奶皇、榛果巧克力流芯等口味；在喜憨兒庇護工場工作6年的國國，平時在工場幫忙包裝餅乾，偶爾進內場協助製作，對照三級警戒期間必須居家上遠距課程，國國說，他更喜歡到庇護工場上班。

發展署指出，庇護工場商品還包括樸樹咖啡「尋豆師精選哥倫比亞濾掛盒」、觀心園愛心庇護工場「三角立體烏龍茶包」、新北市慈育庇護工場「兔兔寶盒」，有豐富的台式三寶組(地瓜酥、小月娘及蛋黃酥)、金蟾酥、東坡酥及日月酥、巧克力及起司餅乾等好禮；新北市慈佑庇護工場則推出「花香系列」與「草本系列」手工皂，包括月圓柚香、檀香、金盞花、玫瑰、玉桂茶樹、艾草烏龍等10種香味，各樣式的庇護工場真心良品，都是中秋送禮或自用的最佳選擇。

勞動力發展署身特組組長施淑惠表示，目前全國共有159家庇護工場，包含餐飲類、勞務服務、農藝類、手作良品等不同營業類型，協助2025名庇護員工就業。

施淑惠說，日前疫情三級警戒期間，部分庇護工場餐廳或服務暫停營業，但目前都逐步恢復正常營運，在此中秋月圓人團圓之際，呼籲各界支持採購庇護工場產品及服務，協助庇護工場永續營運及庇護員工穩定就業，更多採購資訊可至勞動部勞動力發展署網站中秋型錄 （https://reurl.cc/VE9l9R） 或臉書粉專（https://reurl.cc/mLgAO）查詢。