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海頓媽媽的朝食之味／可愛小雞飯糰、熊熊抱熱狗麵包

境好出版 / 海頓媽媽
可愛小雞飯糰。圖／境好出版 提供
可愛小雞飯糰。圖／境好出版 提供

利用白飯或基礎麵團，就能做出超可愛的早點，「海頓媽媽的實驗廚房」粉絲團主持人「海頓媽媽」，分享簡單的作法，充滿創意又營養的朝食之味立刻上桌！

【可愛小雞飯糰】

蛋黃是很營養的食材，但是因為口感偏乾而比較不討喜，把蛋黃壓碎拌入白飯做成可愛的小雞飯糰，真的很療癒呢！

材料：溫熱白飯適量、水煮蛋的蛋黃適量、海苔少許、番茄醬少許、熟玉米粒2 顆

做法：

1.將水煮蛋的熟蛋黃壓碎，和白飯均勻混合。

2.取適量的蛋黃飯糰放在保鮮膜上。

3.捲起保鮮膜，捏成圓球狀，再整成橢圓形，做出小雞身體。

4.用海苔壓花器，把海苔片壓出小雞的眼睛和腳。

Tips：選用「眨眼形狀」的海苔壓花器，就能壓出小雞的腳丫，再用剪刀剪出眼睛。

5.用牙籤沾取海苔，貼到黃色飯糰上，做出小雞的五官和腳丫。

6.將兩顆玉米粒貼合，當作小雞嘴巴，擺在飯糰上。

7.用牙籤沾取少許番茄醬，當作小雞的腮紅，塗在飯糰上。

【熊熊抱熱狗麵包

熊熊抱熱狗麵包。圖／境好出版 提供
熊熊抱熱狗麵包。圖／境好出版 提供

偶爾將麵包做一點造型，很能吸引小孩的目光！除了當早餐，也適合當課後點心。

材料：萬用基礎麵團1份、熱狗適量、高筋麵粉少許

畫表情用：竹炭粉少許、水少許

做法：

1.基礎發酵完成的麵團，移到擀麵板上，輕輕拍出空氣。

Tips：如果麵團黏手，可以撒一點高筋麵粉當手粉。

2.麵團分別秤重：熊熊頭 40g，身體 20g，手和腳分別是5g 共四份，耳朵 2g 共兩份。

3. 麵團分別揉圓或橢圓狀。

4. 組合各部位成熊熊的造型。

5.把熱狗斜放在熊的身體上。

6.手臂分別往上和往下，包著熱狗固定位置。

7.整形好的麵團放到鋪好烤盤紙的烤盤上，發酵。

Tips：造型的麵包後發不需要太久以免變形，大約發酵 1.3 倍即可。

8.烤前撒上高筋麵粉，這樣烤出來的麵包是偏白的熊熊。放入已預熱至 180°C 的烤箱，烤 15 分鐘。

Tips：每台烤箱不同，請依照烤箱特性調整烤溫和時間。

9.最後用乾淨畫筆沾取竹炭粉和少許水調成的可食用顏 料，畫出各種熊熊表情。

【以上摘文選自《海頓媽媽的朝食之味：快速多變的吃不膩美味早餐》、作者：海頓媽媽、出版社：境好出版 提供】

書名／《海頓媽媽的朝食之味：快速多變的吃不膩美味早餐》、作者／海頓媽媽、圖／境好出版 提供
書名／《海頓媽媽的朝食之味：快速多變的吃不膩美味早餐》、作者／海頓媽媽、圖／境好出版 提供

麵包 早餐

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