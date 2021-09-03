蒙娜麗莎穿迷彩裝！Häagen-Dazs X羅浮宮 秋禮有藝思

冰淇淋品牌Häagen-Dazs攜手法國羅浮宮博物館，推出中秋冰淇淋月餅禮盒，讓團聚別具心「藝」；此外，9月加碼與台灣線上藝術平台「WITHART在藝起」合作全新藝術企劃，邀請小馬(倪子鈞)、王建揚、呂英菖、辜琪鈞及陳泰樺等五位台灣藝術家，以羅浮宮博物館中經典五大作品為題，翻玩畫作。即日起於Häagen-Dazs敦南門市限定展出，同時於「WITHART在藝起」線上藝術平台開放藏家購買。

Häagen-Dazs與法國羅浮宮博物館的合作，自公開以來受到各界關注，將地標建築「玻璃金字塔」、經典名作「蒙娜麗莎的微笑」、「米洛的維納斯」等融入禮盒設計，帶來視覺與味覺的新體驗。為了更進一步體現將藝術融入日常的精神，品牌與「WITHART在藝起」線上藝術平台合作主題企劃，邀約五位台灣創作者，運用多元媒材，讓經典之作變身新潮的藝術作品。

其中，小馬（倪子鈞）以最廣為人知的「蒙娜麗莎」為靈感，承襲一貫繽紛多彩的潮流風格，讓蒙娜麗莎換上迷彩新裝；擅長將生活經驗融合作品的呂英菖，筆下的勝利女神暫在花叢間，洋溢溫暖卻充滿自信；少女感十足的辜琪鈞，選用膠彩作為材料，勾勒出女性獨有柔和氛圍的「月神光彩」。

7年級生陳泰樺，被評為台灣當代最能反映與電視、電玩、電影、音樂為伍的生活樣態的潮流藝術家，以年輕的視角重新詮釋愛神邱比特的形象。跨界合作經驗豐富的王建揚，這次以「維納斯的誕生」為主題，將哈根達斯的三種口味冰淇淋堆疊成維納斯女神，再搭配客家花布的圖像，並以文藝復興時期常使用的拱門造型區分為兩種色調，像是窗外的夜景，也像是一個玻璃罩裡的英式下午茶，看似衝突的元素，卻和諧共存。