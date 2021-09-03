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慈善時刻 IWC萬國表藍陶瓷腕表熱心公益16載
越是艱困的時候，越能顯現慈善、公益、正面力量付出的重要性。萬國表（IWC）再度響應「勞倫斯體育公益基金會」，推出首款以藍色陶瓷打造的飛行員系列自動腕表，顯現品牌支持「勞倫斯體育公益基金會（Laureus Sport for Good Foundation）」的恆常承諾。
「勞倫斯體育公益基金會」是在2000年時由歷峯集團和戴姆勒集團創立，目前基金會並鎖定健康、教育、女性與女孩、就業環境、包容性、公平性六大主軸。萬國表（IWC）更在2005年時成為基金會的全球合作夥伴，一同藉由體育的力量為殘疾兒童和青少年的生活帶來改善，並與與勞倫斯世界體育大獎（Laureus World Sports Awards），以及勞倫斯世界體育學院（Laureus World Sports Academy），合作密切。
最新的飛行員系列自動腕表「勞倫斯體育公益基金會（Laureus Sport for Good）」特別版，少見以藍色陶瓷成為表款主視覺。陶瓷的製造不易，硬度高、但具有耐刮、堅硬的特質，這也是勞倫斯體公益基金會特別版的第15個款式，鈦金屬的底蓋刻有名為「世界大同（Vivir en Armonía）」的圖案，是由來自哥倫比亞12歲的Melissa Mejía Castilla所創作。
這款特別版的腕表，將可透過IWC專賣店、授權零售商或IWC.com網站購買，此外，該款手表也符合My IWC保養計劃的註冊條件，可享有標準2年國際保固以外，共延長為6年的期間。
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