來台22年不敵疫情 「茄子咖哩」10月退出台灣市場

全台最後一家「茄子咖哩」南港店10月關門，登台22年劃下句點，不少死忠網友紛紛留言，「不能不關嗎？」「我要瘋了」，不少人號召最後奔一波，也有網友詢問日本店分布在哪，看得出對店家的不捨與沮喪。

2000年入台的日式歐風咖哩連鎖店「茄子咖哩」，開業邁入第22年，但仍舊敵不過疫情，土城店去年歇業、京站店8月31日熄燈，目前全台只剩最後一家南港店，也在臉書公告「10月19日結束營業」。

茄子咖哩在臉書貼文，今年本土疫情爆發，即使目前餐廳已開放內用，仍不敵此次疫情所帶來的衝擊，所以我們忍痛決定要暫時與大家告別了！茄子咖哩開業至今已22個年頭，縱使有許多的不捨，但更多的是滿滿的回憶與感謝，由衷感謝大家長久以來的喜愛與支持，也期望未來有機會還能與大家再見面。

茄子咖哩2000年由泛宏食品引進，原本店開在南京東路一段的地下室，從此掀起咖哩飯的風潮，業者指出，「單日單店曾創下最高八百多人消費，兩千人以上登記候位、創下該餐飲大樓的消費人數紀錄」。2017年10月更名回日本原名オーベルジーヌ，除了正統的歐風咖哩，也增加全新的日式風格料理。「茄子希望把每位貴客當作自家的朋友、親人一樣招待，在台灣就可以品嘗到正統而美味的和風料理，不論是咖哩飯、日式炸豬排、各式丼飯、蛋包飯、可樂餅，來到 オーベルジーヌ就像回到自家小廚房一樣的輕鬆愜意」。

也因此，茄子咖哩的死忠粉絲極多，19年前南京東路地下室創始店的工讀生也留言，「是我人生重要的篇章，謝謝茄子咖哩對餐飲的教育，使我也走向餐飲業，永遠不會忘記員工手冊上所強調的匠心，深深影響我在餐飲業打拼的路上，不放棄堅持對食物的職人精神」。