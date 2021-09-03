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熊大、蠟筆小新全都有！7-11推4大可愛肖像限定商品

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新新潮金屬復古風扇」，售價1,580元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新新潮金屬復古風扇」，售價1,580元。圖／7-ELEVEN提供

長達幾個月的宅居生活讓人深感無聊，現在學生、上班族陸續回到校園、辦公室，各種壓力又迎面而來，就是要靠散發萌魅力的可愛用品來療癒生活。7-ELEVEN在9月初開學之際，集結最萌的Hello Kitty、LINE FRIENDS、KAKAO FRIENDS、蠟筆小新等4大人氣肖像推出超過30款限定商品，從療癒系抱枕到實用3C商品、外出必備口罩通通有，讓肖像角色的萌魅力陪伴粉絲度過每一天。

最吸睛的「Hello Kitty涼夏系列」將在9月8日起於限定3,000間門市正式開賣，皆為超商領先首賣商品，包括紅、黑兩色的「造型涼風扇」，外型輕巧，可掛脖、也附有支架可站立在桌上，方便隨時使用，每款售價499元；堪稱是粉絲必收款「造型製冰盒」以矽膠材質製作，可重複使用，輕鬆做出可愛的Hello Kitty及蝴蝶結造型冰塊，陪伴粉絲降溫消暑，共有粉、藍兩色，每款售價199元。

看準疫情趨緩後的出遊熱潮，7-ELEVEN於9月8日起推出「LINE FRIENDS 3C系列」，包括療癒小物「飛機造型汽車芳香劑」、立體造型「熊大臨時停車號碼牌」陪伴粉絲駕車出遊；熊大造型的「PD快充充電器」、熊大與莎莉恐龍造型的「叢林款皮革吊飾傳輸線」更是出門在外的充電好物；可拆卸掛勾的「Airpods Pro流沙保護套」質感極佳，閃爍晃動的亮片流沙讓人心情大好。9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購。

7-ELEVEN超商獨家販售的「KAKAO FRIENDS醫療口罩」是後疫情時代必敗款，共有萊恩款、甜蜜屁桃款、家族款、嘉年華款等4種款式，每款一包5入裝售價89元，9月4日起於具有販賣業藥商許可執照的門市開賣。

日本人氣動漫蠟筆小新也不缺席，7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新居家系列、涼夏系列」，包括魔鬼氈設計、可微調杯套尺寸的「蠟筆小新飲料杯套」，共有經典睡衣款、檸檬款和春日部款，每款售價150元；「蠟筆小新美耐皿水杯」在杯緣杯底都印有可愛蠟筆小新圖樣，共兩款，每款售價150元；多用途的「蠟筆小新束口提袋」兼具手提袋、束口袋兩種用法，共有睡衣款、春日部款等兩種花樣，每款售價220元。

另外還有多款蠟筆小新居家小物，像是「蠟筆小新短門簾」、寬口附提把設計的「蠟筆小新塑膠收納籃」、「動感小新單肩小包」等。最受矚目的就是小白、鱷魚山先生、企鵝小新造型的3款「蠟筆小新漂浮玩偶」，除了可當作一般抱枕之外，還能在水上使用，每款售價980元；質感爆棚的「新潮金屬復古風扇」推出超人款、漫畫款等兩種圖樣，工業金屬風設計，成為家中最時尚的小家電，每款售價1,580元。

7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS汽車芳香劑（飛機款）－熊大／莎莉，每款售價390元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS汽車芳香劑（飛機款）－熊大／莎莉，每款售價390元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新漂浮玩偶系列」，每款售價980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新漂浮玩偶系列」，每款售價980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS車用臨時停車號碼牌－熊大」售價290元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS車用臨時停車號碼牌－熊大」售價290元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS Airpods Pro流沙保護套－日常熊大」售價480元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS Airpods Pro流沙保護套－日常熊大」售價480元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新居家系列、涼夏系列」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新居家系列、涼夏系列」。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新收納籃」，共2款，每款售價590元；收納籃專用蓋每個售價190元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新收納籃」，共2款，每款售價590元；收納籃專用蓋每個售價190元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新漂浮玩偶系列」，每款售價980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新漂浮玩偶系列」，每款售價980元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日起於限定3,000間門市開賣「Hello Kitty造型製冰盒」，共有粉、藍兩色，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日起於限定3,000間門市開賣「Hello Kitty造型製冰盒」，共有粉、藍兩色，每款售價199元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日起於限定3,000間門市開賣「Hello Kitty造型涼風扇」，每款售價499元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於9月8日起於限定3,000間門市開賣「Hello Kitty造型涼風扇」，每款售價499元。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN超商獨家推出「KAKAO FRIENDS醫療口罩」，共4款，每款一包5入裝售價89元，9月4日起於具有販賣業藥商許可執照的門市開賣。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN超商獨家推出「KAKAO FRIENDS醫療口罩」，共4款，每款一包5入裝售價89元，9月4日起於具有販賣業藥商許可執照的門市開賣。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS PD快充充電器－恐龍熊大」，售價580元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS PD快充充電器－恐龍熊大」，售價580元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS PD快充皮革行動電源－熊大」售價1,380元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS PD快充皮革行動電源－熊大」售價1,380元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN超商獨家推出「KAKAO FRIENDS醫療口罩」，共4款，每款一包5入裝售價89元，9月4日起於具有販賣業藥商許可執照的門市開賣。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN超商獨家推出「KAKAO FRIENDS醫療口罩」，共4款，每款一包5入裝售價89元，9月4日起於具有販賣業藥商許可執照的門市開賣。記者陳立儀／攝影
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS叢林款皮革吊飾傳輸線－恐龍熊大」，售價680元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN將於9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購「LINE FRIENDS 3C系列」，「LINE FRIENDS叢林款皮革吊飾傳輸線－恐龍熊大」，售價680元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新美耐皿水杯」，共2款，每款售價150元。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新美耐皿水杯」，共2款，每款售價150元。圖／7-ELEVEN提供

熊大 Hello Kitty

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