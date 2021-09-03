熊大、蠟筆小新全都有！7-11推4大可愛肖像限定商品

長達幾個月的宅居生活讓人深感無聊，現在學生、上班族陸續回到校園、辦公室，各種壓力又迎面而來，就是要靠散發萌魅力的可愛用品來療癒生活。7-ELEVEN在9月初開學之際，集結最萌的Hello Kitty、LINE FRIENDS、KAKAO FRIENDS、蠟筆小新等4大人氣肖像推出超過30款限定商品，從療癒系抱枕到實用3C商品、外出必備口罩通通有，讓肖像角色的萌魅力陪伴粉絲度過每一天。

最吸睛的「Hello Kitty涼夏系列」將在9月8日起於限定3,000間門市正式開賣，皆為超商領先首賣商品，包括紅、黑兩色的「造型涼風扇」，外型輕巧，可掛脖、也附有支架可站立在桌上，方便隨時使用，每款售價499元；堪稱是粉絲必收款「造型製冰盒」以矽膠材質製作，可重複使用，輕鬆做出可愛的Hello Kitty及蝴蝶結造型冰塊，陪伴粉絲降溫消暑，共有粉、藍兩色，每款售價199元。

看準疫情趨緩後的出遊熱潮，7-ELEVEN於9月8日起推出「LINE FRIENDS 3C系列」，包括療癒小物「飛機造型汽車芳香劑」、立體造型「熊大臨時停車號碼牌」陪伴粉絲駕車出遊；熊大造型的「PD快充充電器」、熊大與莎莉恐龍造型的「叢林款皮革吊飾傳輸線」更是出門在外的充電好物；可拆卸掛勾的「Airpods Pro流沙保護套」質感極佳，閃爍晃動的亮片流沙讓人心情大好。9月8日上午11點起至10月5日開放ibon預購。

7-ELEVEN超商獨家販售的「KAKAO FRIENDS醫療口罩」是後疫情時代必敗款，共有萊恩款、甜蜜屁桃款、家族款、嘉年華款等4種款式，每款一包5入裝售價89元，9月4日起於具有販賣業藥商許可執照的門市開賣。

日本人氣動漫蠟筆小新也不缺席，7-ELEVEN ibon預購9月8日上午11點起推出「蠟筆小新居家系列、涼夏系列」，包括魔鬼氈設計、可微調杯套尺寸的「蠟筆小新飲料杯套」，共有經典睡衣款、檸檬款和春日部款，每款售價150元；「蠟筆小新美耐皿水杯」在杯緣杯底都印有可愛蠟筆小新圖樣，共兩款，每款售價150元；多用途的「蠟筆小新束口提袋」兼具手提袋、束口袋兩種用法，共有睡衣款、春日部款等兩種花樣，每款售價220元。