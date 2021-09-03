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鑽石舞台揭幕 全台僅一只高級仕女鑽表極罕誘客

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
Breguet Tradition系列7035仕女鑽表，全台灣僅到貨一只，訂價約257萬6,000元。圖 / Breguet提供
Breguet Tradition系列7035仕女鑽表，全台灣僅到貨一只，訂價約257萬6,000元。圖 / Breguet提供

人要如何開心？放下限制、打開心房，自然能讓情緒能量自由流動。寶璣（Breguet）的Tradition系列一向以開放式表面，將機芯結構零件通透示人。品牌近日推出全新Tradition系列7035仕女鑽表，全球限量88只、全台灣僅一位，極罕誘客。

有別於「鏤空（skeleton）」，寶璣的Tradition系列是以開放式面盤（open-dial）的形式為特色。面盤的12點鐘方向是偏心式的時間面盤，正中央具有雕花刻紋的則是動力來源的發條盒。由於505J型自動上鍊機芯採開放式面盤，部分原本隱藏於面盤下的零件像是游絲擺輪、齒輪、人工寶石軸承、降落傘式避震器裝置（pare-chute），全部大方顯示於外，大方開「芯」。

然而機芯上的設計工藝就是寶璣擅長，但Tradition 7035令人真正怦然心動的，卻是色彩、寶石鑲嵌的魅力添增。18K玫瑰金、37毫米的表殼內，機芯正面不同層次的夾板、橋板悉數鑲嵌上總重約0.456克拉、190顆的圓形切割鑽石，同時10點鐘方向更以2顆紅寶石、7顆粉紅藍寶石，展示逆跳秒鐘功能。同時505J自動上鍊機芯並具備寶璣矽質擺輪游絲、六方位調校。

機芯並具備獨立編號與寶璣隱藏式簽名，全台灣僅到貨一只，訂價則約257萬6,000元，或可親洽寶璣台北101專賣店查詢。

自動盤上的機刻雕花，也呼應正面發條盒的打磨修飾紋路。圖 / Breguet提供
自動盤上的機刻雕花，也呼應正面發條盒的打磨修飾紋路。圖 / Breguet提供
表殼側邊的「錢幣紋」是富裕和品味的象徵，也是寶璣的有形文化財。圖 / Breguet提供
表殼側邊的「錢幣紋」是富裕和品味的象徵，也是寶璣的有形文化財。圖 / Breguet提供
面盤、橋板、表圈上的鑽石，搭配上酒紅色皮表帶，讓Tradition系列7035仕女鑽表變身成為一方華麗的鑽石舞台。圖 / Breguet提供
面盤、橋板、表圈上的鑽石，搭配上酒紅色皮表帶，讓Tradition系列7035仕女鑽表變身成為一方華麗的鑽石舞台。圖 / Breguet提供

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