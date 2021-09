「媽媽咪呀」真的回來了！ABBA合唱團新輯《Voyage》搶先上架Apple Music

你可能沒聽過ABBA合唱團,但不可能沒聽過「媽媽咪呀!」這首傳唱全球45年的經典歌曲!瑞典國寶合唱團ABBA在休息了近40年之後,宣布合體復出,登上Apple Music電台Apple Music Hits,並一次推出ABBA金曲串燒和Remix等版本,還有未公開的精華影片大集合,男主唱Björn Ulvaes更驚喜現身與Apple Music當家DJ Zane Lowe暢談。

ABBA合唱團發跡於1970迪斯可年代,由一曲〈Waterloo滑鐵盧〉贏得歐洲歌唱大賽冠軍後,正式開啟了4個成員發光發熱的歌唱生涯。最新專輯《Voyage》將獨家搶先在Apple Music上架,今日預先上線了〈I Still Have Faith In You〉、〈Don’t Shut Me Down〉2首新歌,歌迷們除了可以預先將新專輯加入資料庫,也可以搶先欣賞獨家專訪,揭露過去息影近40年期間4位團員都在忙些什麼,還有驚喜彩蛋精華影片要送給歌迷。

在11月新專輯完整上線之前,主唱Björn Ulvaes也事先揭密了幾個關於ABBA謠言,包括在1982年之後合唱團即暫停活動的的原因。Björn Ulvaes表示,「ABBA從未說過解散、不再合體等聲明,當時的我們感受創作活力不如往昔,便決定要休息一陣子,只是沒想過一休息就是40年,當然也沒有想過這個『休息』居然今天要結束了。」而新專輯取名為《Voyage》,則是呼應有著CD始祖稱號的ABBA首張專輯《The Visitors訪客》,時隔40年,ABBA的目標不是要開創、跟上潮流,「我們只想延續當年,儘管來得有些遲。」