「媽媽咪呀」真的回來了！ABBA合唱團新輯《Voyage》搶先上架Apple Music

你可能沒聽過ABBA合唱團，但不可能沒聽過「媽媽咪呀！﻿」這首傳唱全球45年的經典歌曲！瑞典國寶合唱團ABBA在休息了近40年之後，宣布合體復出，登上Apple Music電台Apple Music Hits，並一次推出ABBA金曲串燒和Remix等版本，還有未公開的精華影片大集合，男主唱Björn Ulvaes更驚喜現身與Apple Music當家DJ Zane Lowe暢談。

ABBA合唱團發跡於1970迪斯可年代，由一曲〈Waterloo滑鐵盧〉贏得歐洲歌唱大賽冠軍後，正式開啟了4個成員發光發熱的歌唱生涯。最新專輯《Voyage》將獨家搶先在Apple Music上架，今日預先上線了〈I Still Have Faith In You〉、〈Don’t Shut Me Down〉2首新歌，歌迷們除了可以預先將新專輯加入資料庫，也可以搶先欣賞獨家專訪，揭露過去息影近40年期間4位團員都在忙些什麼，還有驚喜彩蛋精華影片要送給歌迷。

在11月新專輯完整上線之前，主唱Björn Ulvaes也事先揭密了幾個關於ABBA謠言，包括在1982年之後合唱團即暫停活動的的原因。Björn Ulvaes表示，「ABBA從未說過解散、不再合體等聲明，當時的我們感受創作活力不如往昔，便決定要休息一陣子，只是沒想過一休息就是40年，當然也沒有想過這個『休息』居然今天要結束了。」而新專輯取名為《Voyage》，則是呼應有著CD始祖稱號的ABBA首張專輯《The Visitors訪客》，時隔40年，ABBA的目標不是要開創、跟上潮流，「我們只想延續當年，儘管來得有些遲。」