捷克！這真是太神奇了 不只疫苗、慕夏名畫也來了

疫情不分國界，是全人類所面臨的共同挑戰。過去一年捷克與台灣在防疫有著密切往來，並於今年經捷克公部門通力合作安排下，順利捐贈並於8/29來台3萬劑疫苗，再次展現「台捷友好」情誼，除了為推動防疫注入信心外，也證明了國際間的合作與友誼，是所有抗疫措施中最有效的關係。

在捷克文化中，最有名的莫過於是新藝術大師慕夏畫作，其作品不但反映出深厚豐富的文化環境外，更擁有強烈的民族認同感，而籌備超過兩年的「永恆慕夏-線條的魔術」特展也即將於今年寒假在中正紀念堂展出，從名畫看文化、絕對是近年不可錯過、兼具深度與廣度的慕夏主題展。

為深化雙邊合作夥伴關係，「永恆慕夏-線條的魔術」特展主辦單位聯合數位文創李彥甫董事長特前往捷克經濟文化辦事處拜訪，除表達對捷克政府致贈疫苗的感謝之意，同時邀請出席永恆慕夏特展，期待可以透過國際級的展覽推動文化交流。

聯合數位文創李彥甫董事長（左四）率團至捷克經濟文化辦事處拜訪Mrs. Dita TABORSKA副代表（右四）．圖 /聯合數位文創提供

今年寒假「永恆慕夏-線條的魔術」特展是台捷文化交流一大盛事，也是不容錯過的必看展覽，趕緊預約走入展場，深度神遊捷克文化與慕夏線條之美，由畫入心、在其充滿裝飾性、筆觸細膩、華麗流暢的作品中，體會何謂影響世界的『新藝術』。預售單人票$280、雙人套票$500現正於udn售票網銷售中，同場加映最值得收藏的VOGUE x 永恆慕夏 閨密實體紀念套票$600，數量有限，立即搶票！

圖/聯合數位文創提供

展覽名稱：「永恆慕夏-線條的魔術」特展 購票去>> https://bit.ly/3DEgJky

展覽地點：中正紀念堂 1展廳 (100台北市中正區中山南路21號)

展覽日期：2021.12.18(六) ~ 2022.4.5(二) (除夕、農曆初一及228休館)