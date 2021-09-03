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911補班日小確幸 丹堤咖啡飲品「買1送1」

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
優惠圖片來了，補班日可享買一送一。圖／丹堤咖啡提供
優惠圖片來了，補班日可享買一送一。圖／丹堤咖啡提供

911周六補班小確幸又來了。丹堤咖啡為了讓上班族在補班日能提振精神，祭出9月11日(六)大杯飲品買一送一，用輕鬆的心情補班、工作不累。

今年中秋節假期彈性放假，9月11日(六)全台補上班一天，為了讓大家能提振精神，擁有補班日的小確幸，丹堤咖啡推出「911補班日買1送1」活動，只要在活動當日至全台門市出示優惠圖片，即可享全系列大杯以上飲品買一送一的限時優惠，讓補班的周六上班日能得到療癒的小確幸。

此外，為中秋節暖身，丹堤咖啡外帶限定寄杯活動自9月6日開跑，凡至丹堤行動購物網用信用卡線上付費，即可享有外帶飲品咖啡買五送五優惠，90元的飲品券10杯只要450元，限定優惠期間為9月6日至9月21日，買越多送越多。

咖啡 中秋節 小確幸

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