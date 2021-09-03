老派有理 MONTBLANC Glashütte Original復古有態度

歷史之所以值得人們記憶，有時並非單純緬懷過往，更因為其發明、美感，確實有值得傳頌之處。萬寶龍（MONTBLANC）為滴墨式計時器發明200周年特別推出明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕表，而德系品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original ）則以一只六零年代計時腕表年度限量版（Sixties Chronograph Annual Edition），同樣向時代致意。

現代的計時碼表，多以兩個獨立計算時間、個別配有轉動指針的「積分盤」，用以累計紀錄時間。然而法國製表師Nicolas Rieussec曾於1821年發明「滴墨式」計時器。此種計時裝置是以轉動式的面盤配上固定式時標，當計時結束時，固定式指針的前端則會滴下墨水，以確認量測結果。Nicolas Rieussec當時並向巴黎的法國科學院展示其發明，因而從希臘文的時間（chronos）與書寫（graphein）兩字得名為chronograph、也就是今日計時碼表的英文，因而寫下鐘表史的重要一頁。

萬寶龍於是在2021年帶來一只明星傳承系列Nicolas Rieussec計時腕表，使用新一代MB R200自製機芯，具備單按鈕、導柱輪、雙發條盒等結構與特色，金黃色的面盤再飾以扭索紋、白色亮漆、黑色羅馬數字、太陽紋等處理，散發古典的高級感。面盤下半部的橫向固定時標則還原200年前滴墨式計時器的設計，新一代機芯再具備可前後快調的日期功能，古色古香中有新意，全球限量200只，訂價則約27萬6,000元。