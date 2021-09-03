全聯中秋烤肉月 預購強推名店燒肉組、月餅禮盒在家吃

搶攻中秋在家烤肉龐大商機，全聯福利中心今年提倡「在家烤，安心吃」，從食材、醬料到家電用具，方便大家在家想烤隨時就能烤。

全聯中秋預購今年提早開跑，即日起至9月16日期間，主打2大名店燒肉組合，分別為廣受年輕人喜愛「燒肉同話」所推出的「豪華老饕首選燒烤組」，以及雞肉串燒專門店「鳥哲」首度與全聯獨家聯名推出的「桂氣食足日式串燒組」，內含隱藏版特殊部位雞頸、橫隔膜，連最難烤的雞翅都已片開。另外，全聯還有獨家販售的「桂丁土雞烤肉組合」、集結異國豪華食材的「海鮮燒烤組」，頂級「日本北海道A5和牛」、「羅斯戰斧豬排禮盒」、「加勒比海整尾龍蝦」，以及「宜蘭特選帶卵香魚」，老饕們千萬別錯過。

而中秋應景不能錯過的當然還有月餅禮盒，全聯今年主打名店好禮，包含利記、三協成、寶泉、美心、元祖、可頌坊、手信坊等，以及自家We Sweet月餅禮盒，共有近30款，追求名店美味不需出遠門排隊。9月16日前福利卡友購買預購商品任2件，還有機會抽到義大利SMEG 4片式烤麵包機（每台市價10,600元），共8台。