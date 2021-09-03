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全家便利商店小小兵集點第2波登場！推刨冰機、泡麵碗
大人、小孩都喜歡的小小兵又來娛樂大家了！全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起至10月5日登場，推出「居家HOME趴」、「外出放電」等兩大主題，首推可在家DIY的「小小兵刨冰機」和小朋友最愛的「小小兵泡泡瓶」，活動期間使用會員點數800點＋89元起即可獲得。
疫情降級微解封，不少家長把握假日好天氣帶小孩出門放電，全家便利商店「小小兵Chill一夏」第2波集點推出「小小兵泡泡瓶」，共有3款不同角色和表情，可愛模樣搭配小朋友最愛的吹泡泡遊戲，輕鬆就能收服小朋友，800點＋89元可換購一款，成套3款為3,000點＋219元；同步推出後背包、單肩包、側背包和零錢包，以時尚黑搭配小小兵的設計，「小小兵後背包」 800點＋799元或3,000點＋749元，「小小兵單肩包」800點＋599元或3,000點＋549元，「小小兵側背包」800點＋499元或3,000點＋449元，「小小兵零錢包」 800點＋199元。
本次集點也推出「居家HOME趴」系列，緩解宅居鬱悶感，首推「小小兵刨冰機」，不僅可在家打造居家冰果室，也能增添親子互動樂趣，800點＋449元或3,000點＋399元；附有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」，則成為追劇吃泡麵的療癒配備，並設計隔熱手把方便拿取，800點＋269元或3,000點＋219元；以人氣角色Bob設計的「小小兵蘿蔔款存錢筒」，可透過背部投入零錢，存滿後由頭部掀開就可輕鬆取出，不僅實用也可為居家妝點療癒氛圍，800點＋1,980元或3,000點＋1,880元。
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