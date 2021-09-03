快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店小小兵集點第2波登場！推刨冰機、泡麵碗

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起登場，推出 「居家HOME趴」、「外出放電」等兩大主題。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起登場，推出 「居家HOME趴」、「外出放電」等兩大主題。圖／全家便利商店提供

大人、小孩都喜歡的小小兵又來娛樂大家了！全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起至10月5日登場，推出「居家HOME趴」、「外出放電」等兩大主題，首推可在家DIY的「小小兵刨冰機」和小朋友最愛的「小小兵泡泡瓶」，活動期間使用會員點數800點＋89元起即可獲得。

疫情降級微解封，不少家長把握假日好天氣帶小孩出門放電，全家便利商店「小小兵Chill一夏」第2波集點推出「小小兵泡泡瓶」，共有3款不同角色和表情，可愛模樣搭配小朋友最愛的吹泡泡遊戲，輕鬆就能收服小朋友，800點＋89元可換購一款，成套3款為3,000點＋219元；同步推出後背包、單肩包、側背包和零錢包，以時尚黑搭配小小兵的設計，「小小兵後背包」 800點＋799元或3,000點＋749元，「小小兵單肩包」800點＋599元或3,000點＋549元，「小小兵側背包」800點＋499元或3,000點＋449元，「小小兵零錢包」 800點＋199元。

本次集點也推出「居家HOME趴」系列，緩解宅居鬱悶感，首推「小小兵刨冰機」，不僅可在家打造居家冰果室，也能增添親子互動樂趣，800點＋449元或3,000點＋399元；附有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」，則成為追劇吃泡麵的療癒配備，並設計隔熱手把方便拿取，800點＋269元或3,000點＋219元；以人氣角色Bob設計的「小小兵蘿蔔款存錢筒」，可透過背部投入零錢，存滿後由頭部掀開就可輕鬆取出，不僅實用也可為居家妝點療癒氛圍，800點＋1,980元或3,000點＋1,880元。

全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵後背包」 800點＋799元或3,000點＋749元，「小小兵單肩包」800點＋599元或3,000點＋549元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵後背包」 800點＋799元或3,000點＋749元，「小小兵單肩包」800點＋599元或3,000點＋549元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起登場，小小兵「外出放電」系列推出後背包、單肩包、側背包和零錢包。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起登場，小小兵「外出放電」系列推出後背包、單肩包、側背包和零錢包。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵泡泡瓶」，共有3款不同角色和表情，800點＋89元可換購一款，成套3款為3,000點＋219元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵泡泡瓶」，共有3款不同角色和表情，800點＋89元可換購一款，成套3款為3,000點＋219元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出以人氣角色Bob設計的「小小兵蘿蔔款存錢筒」，800點＋1,980元或3,000點＋1,880元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出以人氣角色Bob設計的「小小兵蘿蔔款存錢筒」，800點＋1,980元或3,000點＋1,880元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出附有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」，800點＋269元或3,000點＋219元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出附有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」，800點＋269元或3,000點＋219元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵刨冰機」，800點＋449元或3,000點＋399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵刨冰機」，800點＋449元或3,000點＋399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵側背包」800點＋499元或3,000點＋449元，「小小兵零錢包」 800點＋199元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵側背包」800點＋499元或3,000點＋449元，「小小兵零錢包」 800點＋199元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵刨冰機」，800點＋449元或3,000點＋399元。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波推出「小小兵刨冰機」，800點＋449元或3,000點＋399元。圖／全家便利商店提供

延伸閱讀

全家便利商店中秋推金牌主廚跨界聯名月餅、名店夯肉組

利用超商貨到付款漏洞 店員詐280餘萬金飾及手機

寶可夢高級球現身 9月1日起全家便利商店搶先預購

全台30店限定販售！全家便利商店「Fami圓滾滾霜淇淋」萌出新高度

相關新聞

獨／36年的陪伴！西門町最後一間「肯德基」熄燈

西門町的回憶又少一間！繼「肯德基台北成都二餐廳」在2020年5月底結束營業後，位於台北市峨眉街、漢中街口的「肯德基台北峨...

全聯中秋烤肉月 預購強推名店燒肉組、月餅禮盒在家吃

搶攻中秋在家烤肉龐大商機，全聯福利中心今年提倡「在家烤，安心吃」，從食材、醬料到家電用具，方便大家在家想烤隨時就能烤。

全家便利商店小小兵集點第2波登場！推刨冰機、泡麵碗

大人、小孩都喜歡的小小兵又來娛樂大家了！全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起至10...

跨境電商台南麻豆文旦直送日本等海外 下單5天可到

農委會透過跨境店商通路，將台南文旦賣到國外，農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲今天在麻豆區農會舉辦「台南文旦直送香港封櫃...

為壓力肌膚抗氧化又舒壓 Aesop推出香芹籽高效精華

在備感壓力的當代社會生活中，舒壓成為每個人都得學習的課題，而肌膚同樣受到壓力影響，也要為其找到紓解的方法。澳洲文青保養品...

全家便利商店推「哈根達斯迷你杯、雪糕」限時特價優惠

哈根達斯是許多冰品控的首選品牌，奢華的包裝加上真材實料的口味，每每推出優惠都吸引粉絲搶購，因應持續高溫的天氣，全家便利商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。