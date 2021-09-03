為壓力肌膚抗氧化又舒壓 Aesop推出香芹籽高效精華

在備感壓力的當代社會生活中，舒壓成為每個人都得學習的課題，而肌膚同樣受到壓力影響，也要為其找到紓解的方法。澳洲文青保養品牌Aesop，旗下最受到歡迎的香芹籽護膚系列，推出全新的「香芹籽抗氧化高效精華」，針對多樣化的肌膚狀態均能適用，適合都會生活、溫暖潮濕氣候的人使用。

有別於香芹籽抗氧化精華，全新的香芹籽抗氧化高效精華更加強保濕、強健肌膚，也能為肌膚建立屏障，含有紅藻萃取和刺雲實果莢萃取，讓輕盈質地一抹而上，在肌膚形成透氣薄膜，並蘊含維他命E，幫助肌膚抗氧化。

台灣有著溫暖潮濕的環境，讓每個人的肌膚狀況都有異，從油性、混合性、敏感性肌膚都有，而香芹籽抗氧化高效精華能適合多樣化的肌膚狀態，早上可以先塗抹後，再擦上防曬，晚上則可以當成分層保濕的其中一步。