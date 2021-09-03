快訊

傳呼吸不順送醫 國民黨立委陳以信臉書報平安：我很好

已上學2天！桃園機師兒子確診 2800師生今篩檢停課14天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為壓力肌膚抗氧化又舒壓 Aesop推出香芹籽高效精華

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Aesop香芹籽抗氧化高效精華／60ml／2,400元。圖／Aesop提供
Aesop香芹籽抗氧化高效精華／60ml／2,400元。圖／Aesop提供

在備感壓力的當代社會生活中，舒壓成為每個人都得學習的課題，而肌膚同樣受到壓力影響，也要為其找到紓解的方法。澳洲文青保養品牌Aesop，旗下最受到歡迎的香芹籽護膚系列，推出全新的「香芹籽抗氧化高效精華」，針對多樣化的肌膚狀態均能適用，適合都會生活、溫暖潮濕氣候的人使用。

有別於香芹籽抗氧化精華，全新的香芹籽抗氧化高效精華更加強保濕、強健肌膚，也能為肌膚建立屏障，含有紅藻萃取和刺雲實果莢萃取，讓輕盈質地一抹而上，在肌膚形成透氣薄膜，並蘊含維他命E，幫助肌膚抗氧化。

台灣有著溫暖潮濕的環境，讓每個人的肌膚狀況都有異，從油性、混合性、敏感性肌膚都有，而香芹籽抗氧化高效精華能適合多樣化的肌膚狀態，早上可以先塗抹後，再擦上防曬，晚上則可以當成分層保濕的其中一步。

Aesop向來注重永續發展，高效精華除有附滴管玻璃瓶的品項外，也有適合重複購買的旋蓋版本（11月上市），另產品均為純素、不含動物成分，也未經動物實驗。

Aesop香芹籽抗氧化高效精華／60ml／2,400元（滴管版，左）；2,300元（旋蓋版，右）。圖／Aesop提供
Aesop香芹籽抗氧化高效精華／60ml／2,400元（滴管版，左）；2,300元（旋蓋版，右）。圖／Aesop提供
Aesop香芹籽抗氧化高效精華／60ml／2,400元。圖／Aesop提供
Aesop香芹籽抗氧化高效精華／60ml／2,400元。圖／Aesop提供

防曬 濕氣

延伸閱讀

搭捷運也能學保養知識 理膚寶水安心保養列車上路

提早對抗老化！蘭蔻推超未來安瓶、蘭芝撫紋小蘭管

超強女神零瑕疵美照流出！36歲綾瀨遙視覺年齡25歲　保養搭配「與自己對話」造就逆齡外表

Twice絕美C位娜璉「果汁相」似傳奇神顏女偶像！高清特寫、素顏都無瑕的美肌秘訣公開

相關新聞

獨／36年的陪伴！西門町最後一間「肯德基」熄燈

西門町的回憶又少一間！繼「肯德基台北成都二餐廳」在2020年5月底結束營業後，位於台北市峨眉街、漢中街口的「肯德基台北峨...

全聯中秋烤肉月 預購強推名店燒肉組、月餅禮盒在家吃

搶攻中秋在家烤肉龐大商機，全聯福利中心今年提倡「在家烤，安心吃」，從食材、醬料到家電用具，方便大家在家想烤隨時就能烤。

全家便利商店小小兵集點第2波登場！推刨冰機、泡麵碗

大人、小孩都喜歡的小小兵又來娛樂大家了！全家便利商店「小小兵Chill一夏」集點活動第2波將於9月8日上午10點起至10...

跨境電商台南麻豆文旦直送日本等海外 下單5天可到

農委會透過跨境店商通路，將台南文旦賣到國外，農委會副主委黃金城與台南市長黃偉哲今天在麻豆區農會舉辦「台南文旦直送香港封櫃...

為壓力肌膚抗氧化又舒壓 Aesop推出香芹籽高效精華

在備感壓力的當代社會生活中，舒壓成為每個人都得學習的課題，而肌膚同樣受到壓力影響，也要為其找到紓解的方法。澳洲文青保養品...

全家便利商店推「哈根達斯迷你杯、雪糕」限時特價優惠

哈根達斯是許多冰品控的首選品牌，奢華的包裝加上真材實料的口味，每每推出優惠都吸引粉絲搶購，因應持續高溫的天氣，全家便利商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。