力挺國軍！家樂福推軍人節3大優惠 滿千9折、剪髮免費

今天是九三軍人節，深受國軍喜愛的家樂福力挺國軍，在當天推出3大活動，只要當天出示軍人證即可享優惠，包括全台量販/超市單筆消費滿1,000元享結帳金額9折優惠（折扣金額以現金折價劵贈送）、家樂福所屬商店街百元剪髮免費（限免費剪髮1次，不包含沖洗或其他服務），還有家樂福購物中心及美食街的VIP特約商店國軍弟兄同享優惠，讓疫情期間格外辛勞的國軍弟兄，可以在家樂福一次買好買滿、打理造型，還有用餐優惠。

CP值超高、快速方便的百元理髮店，近年在許多量販、超市內都能看到其蹤跡。家樂福目前在全台約80家量販/超市皆設有特約百元理髮店，即日起至12月31日止，每週五70歲以上長者憑全館家樂福當日消費不限金額發票，出示健保卡或身分證，即可於家樂福購物中心特約百元剪髮店享剪髮半價（50元）優惠（1張發票限1人使用）。 只要出示軍人證，九三軍人節當天於家樂福所屬商店街百元剪髮免費。圖／家樂福提供