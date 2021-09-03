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美照連發太逼人！「森林系」綠時計 療癒視覺新釋出

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
瑞士雷達表True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，61,900元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，61,900元。圖 / RADO提供

疫情降級以來，人們走出戶外、擁抱自然的心情益發雀躍。山林間的綠意俯拾即是，而綠色也暗示了與造物主「共振」的色彩頻率，同時帶有智慧的聯想。雷達表（RADO）近日針對旗下多個表款發表全新視覺，透過深淺、彩度、亮度不一的綠，像走入一段魔幻的電影場景，療癒於無形。

這批全新綠色視覺又分為靜物情境跟戶外實景兩種風格。DiaMaster鑽霸系列女仕月相鑽表、True Secret真我系列秘密鏤空自動表、True Square真我系列方形電漿高科技陶瓷腕表、True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，紛紛融入全綠色的道具背景中，並以口紅、睫毛刷、高跟鞋和滑板，同時展現自信和行動力的兩種特質；RADO近年大受好評的Captain Cook庫克船長系列，則回歸山林，靜謐融入了藤蔓枝葉的如蔭綠意或沁涼寒冰，讓人重新發現庫克船長不僅和原野合拍，300米防水的強悍性能，更是海灘嬉戲玩樂的絕佳伴手。

本次呈現的腕表中，True Thinline真我超薄幻彩高科技陶瓷科比意限量腕表，是以極致的纖薄帶來舒適配戴體驗，並以建築大師之名、大玩色彩魔法；True Secret真我系列秘密鏤空自動表則以漸層、美豔的綠加上鏤空視窗，小「露」性感，呈現機芯部分細節；DiaMaster鑽霸系列女仕月相鑽表則有著偏心式設計，並以鑽石的閃耀和綠色珍珠母貝、月相顯示，相映成趣；Captain Cook庫克船長系列腕表則從1962年原版經典復刻，來到現代「演化」出200米、300米及與青銅等版本，廂型藍寶石水晶玻璃鏡面和高科技陶瓷內傾式旋轉表圈，則嘗試還原1970年代的潛水表風貌，懷舊原來是王道，老派、原來已經很迷人。

全系列表款都已在全台專賣店、專櫃上市。至於是要來去山林走一趟，或選購一只適合自己風格的RADO森林系綠時計？小孩子才做選擇，答案是全都要嘍！

瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕表，80,400元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表Captain Cook庫克船長300米青銅自動腕表，80,400元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Secret真我系列秘密鏤空自動腕表，61,900元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Secret真我系列秘密鏤空自動腕表，61,900元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Square真我系列方形電漿高科技陶瓷腕表，64,900元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表True Square真我系列方形電漿高科技陶瓷腕表，64,900元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表Rado DiaMaster 鑽霸系列女仕月相鑽表，61,900元。圖 / RADO提供
瑞士雷達表Rado DiaMaster 鑽霸系列女仕月相鑽表，61,900元。圖 / RADO提供

腕表 鑽石

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